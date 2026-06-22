Há uma plataforma digital que ajuda a implementar a NIS2

É uma pergunta simples, mas que nem sempre tem uma resposta tão clara quanto parece. A sua organização conhece realmente os seus riscos? E já começou a implementar a NIS2? Conheça a plataforma que o vai ajudar.

A maioria das organizações consegue identificar alguns dos riscos mais evidentes que enfrenta. No entanto, quando aprofundamos a conversa, surgem questões mais difíceis de responder.

Quais são os riscos com maior impacto para o negócio? Que medidas foram definidas para os mitigar? Que processos não podem parar e quais seriam as consequências de uma interrupção?

Ao longo dos últimos anos, tenho acompanhado projetos relacionados com gestão de risco, implementação da ISO 27001 e, mais recentemente, iniciativas de preparação para a NIS2 e para o QNRCS. Apesar das diferenças entre setores e níveis de maturidade, existe uma realidade comum: as organizações possuem informação valiosa sobre os seus riscos, mas nem sempre a conseguem transformar numa visão clara que apoie a tomada de decisão.

O desafio da gestão de risco nas organizações

Em muitas organizações, a informação existe, mas encontra-se distribuída por diferentes documentos, sistemas e responsáveis.

A avaliação de risco está num ficheiro. O plano de tratamento encontra-se noutro. As evidências estão distribuídas por diferentes equipas. A análise de impacto no negócio existe, mas raramente é revista com a frequência necessária. A informação existe, mas nem sempre está acessível quando é necessário tomar decisões.O problema não está na falta de informação.

O problema surge quando é necessário compreender a exposição ao risco de forma integrada e perceber rapidamente o que mudou, o que está controlado e onde permanecem as principais vulnerabilidades.

É precisamente neste ponto que muitas organizações descobrem que o maior desafio não é identificar riscos. É conseguir geri-los de forma consistente ao longo do tempo.

NIS2, ISO 27001 e a necessidade de acompanhamento contínuo

A NIS2, a ISO 27001 e o QNRCS têm uma mensagem comum: a gestão do risco não pode ser um exercício pontual.

As organizações devem demonstrar que conhecem os seus riscos, acompanham a sua evolução e tomam decisões fundamentadas para os tratar.

Na prática, isto implica acompanhar ações de mitigação, avaliar fornecedores críticos, compreender impactos no negócio e manter evidências organizadas e acessíveis. Já não basta realizar uma avaliação anual e arquivá-la até ao ano seguinte. A gestão do risco tornou-se um processo contínuo, diretamente ligado à resiliência da organização.

Plataforma de GRC de NormaSec

A NormaSec desenvolveu uma plataforma de GRC com o objetivo de centralizar informação relacionada com ativos, gestão de risco, Gap Analysis, avaliação de fornecedores, Business Impact Analysis (BIA) e acompanhamento de planos de tratamento. A sua apresentação pública aconteceu durante a C-Days 2026.

A plataforma permite acompanhar a implementação de medidas de mitigação, monitorizar a evolução de iniciativas relacionadas com a NIS2 ou a ISO 27001 e disponibilizar uma visão consolidada da informação mais relevante para a gestão do risco.

Ao transformar atividades, tarefas e planos de ação em indicadores de gestão, torna-se mais simples acompanhar a evolução dos projetos e medir o progresso das iniciativas em curso. Em vez de informação dispersa por diferentes documentos, organizações e consultores passam a dispor de uma visão consolidada sobre o seu nível de maturidade, o estado das medidas implementadas e as áreas que requerem maior atenção.

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