C-DAYS 2026 teve 1.400 participantes! Há novidades da plataforma MyCiber
Terminou mais uma edição da C-DAYS, a principal conferência nacional dedicada à cibersegurança, organizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).
Este ano, a conferência ficou marcada pela entrada numa nova fase da cibersegurança em Portugal, impulsionada pela publicação do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, aprovado através do Decreto-Lei n.º 125/2025.
Durante a sessão de encerramento, Lino Santos, coordenador do CNCS, destacou que o país inicia agora um percurso repleto de desafios e oportunidades para organizações públicas e privadas.
Com a publicação do novo Regime Jurídico da Cibersegurança demos o pontapé de partida para um caminho de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades
Regulamento da plataforma MyCiber chega na próxima semana
Uma das principais novidades anunciadas foi a publicação, já na próxima semana, do regulamento que irá definir as regras de funcionamento da plataforma eletrónica MyCiber, ferramenta que desempenhará um papel central na implementação do novo enquadramento legal.
Segundo o responsável, a aplicação do novo regime será uma prioridade imediata, especialmente para as entidades abrangidas pela legislação e que em breve serão formalmente qualificadas.
Lino Santos deixou ainda uma mensagem de proximidade às organizações, sublinhando que o CNCS pretende assumir um papel de parceiro neste processo de adaptação.
C-Academy supera meta prevista
Outro dos destaques apresentados durante a conferência foi o desempenho da C-Academy, o programa de formação avançada em cibersegurança desenvolvido pelo CNCS e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
O projeto atingiu a marca dos 9.800 certificados emitidos, cumprindo a meta estabelecida para a iniciativa e reforçando a aposta nacional na qualificação de profissionais na área da segurança digital.
Os números da C-DAYS 2026
A edição deste ano registou:
- Cerca de 1.400 participantes ao longo dos três dias;
- 108 oradores nacionais e internacionais;
- 37 sessões keynote;
- 14 painéis de debate;
- 27 workshops especializados;
- 9 apresentações selecionadas através da Call for Presentations;
- Diversas reuniões paralelas com comunidades setoriais;
- 18 startups portuguesas de cibersegurança presentes na C-DAYS Start Up Village, selecionadas com o apoio da incubadora The Rock;
- 20 empresas e entidades prestadoras de serviços de cibersegurança no espaço de expositores.
Com um programa centrado na resiliência, prevenção e confiança, a C-DAYS voltou a afirmar-se como o principal ponto de encontro da comunidade nacional de cibersegurança, numa altura em que Portugal se prepara para implementar um novo quadro regulatório alinhado com os desafios atuais da segurança digital.
A 12.ª edição decorreu entre os dias 16 e 18 de junho, na Alfândega do Porto, reunindo cerca de 1.400 participantes, mais de uma centena de especialistas e dezenas de iniciativas focadas na segurança digital.
O Pplware foi Media Partner da C-DAYS 2026.