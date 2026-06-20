C-DAYS 2026 teve 1.400 participantes! Há novidades da plataforma MyCiber

Terminou mais uma edição da C-DAYS, a principal conferência nacional dedicada à cibersegurança, organizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

Este ano, a conferência ficou marcada pela entrada numa nova fase da cibersegurança em Portugal, impulsionada pela publicação do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, aprovado através do Decreto-Lei n.º 125/2025.

Durante a sessão de encerramento, Lino Santos, coordenador do CNCS, destacou que o país inicia agora um percurso repleto de desafios e oportunidades para organizações públicas e privadas.

Com a publicação do novo Regime Jurídico da Cibersegurança demos o pontapé de partida para um caminho de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades

Regulamento da plataforma MyCiber chega na próxima semana

Uma das principais novidades anunciadas foi a publicação, já na próxima semana, do regulamento que irá definir as regras de funcionamento da plataforma eletrónica MyCiber, ferramenta que desempenhará um papel central na implementação do novo enquadramento legal.

Segundo o responsável, a aplicação do novo regime será uma prioridade imediata, especialmente para as entidades abrangidas pela legislação e que em breve serão formalmente qualificadas.

Lino Santos deixou ainda uma mensagem de proximidade às organizações, sublinhando que o CNCS pretende assumir um papel de parceiro neste processo de adaptação.

C-Academy supera meta prevista

Outro dos destaques apresentados durante a conferência foi o desempenho da C-Academy, o programa de formação avançada em cibersegurança desenvolvido pelo CNCS e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O projeto atingiu a marca dos 9.800 certificados emitidos, cumprindo a meta estabelecida para a iniciativa e reforçando a aposta nacional na qualificação de profissionais na área da segurança digital.

Os números da C-DAYS 2026

A edição deste ano registou:

Cerca de 1.400 participantes ao longo dos três dias;

108 oradores nacionais e internacionais;

37 sessões keynote;

14 painéis de debate;

27 workshops especializados;

9 apresentações selecionadas através da Call for Presentations;

Diversas reuniões paralelas com comunidades setoriais;

18 startups portuguesas de cibersegurança presentes na C-DAYS Start Up Village, selecionadas com o apoio da incubadora The Rock;

20 empresas e entidades prestadoras de serviços de cibersegurança no espaço de expositores.

Com um programa centrado na resiliência, prevenção e confiança, a C-DAYS voltou a afirmar-se como o principal ponto de encontro da comunidade nacional de cibersegurança, numa altura em que Portugal se prepara para implementar um novo quadro regulatório alinhado com os desafios atuais da segurança digital.

A 12.ª edição decorreu entre os dias 16 e 18 de junho, na Alfândega do Porto, reunindo cerca de 1.400 participantes, mais de uma centena de especialistas e dezenas de iniciativas focadas na segurança digital.

O Pplware foi Media Partner da C-DAYS 2026.