Renault 5 E-Tech 100% elétrico já pode ser encomendado com pack de baterias de 40 kWh

O Renault 5 E-Tech 100% elétrico está agora disponível para encomenda com o pack de baterias de 40 kWh, que permite uma autonomia de até 312 km WLTP. Está disponível a partir de 27.500 euros (PVPR).

No lançamento, o Renault 5 E-Tech 100% elétrico foi proposto exclusivamente com a bateria de 52 kWh e com uma autonomia combinada de até 410 km WLTP. A "autonomia comfort" destina-se aos clientes que procuram um veículo elétrico adaptado tanto à condução em cidade como às deslocações mais longas.

A partir de hoje, dia 20 de novembro, o Renault 5 E-Tech amplia a sua gama com a bateria de 40 kWh. A "autonomia urban" permite atingir uma autonomia combinada de até 312 km WLTP, adaptada à utilização urbana e periurbana.

Além disso, está disponível em três níveis de equipamento:

Evolution;

Techno;

Iconic cinq.

Com a nova opção de "autonomia urban", o Renault 5 E-Tech 100% elétrico mantém a essência deste novo ícone pop, combinando design emocional, comportamento dinâmico e agilidade, graças à plataforma AmpR Small, com o seu eixo traseiro multi-link.

Duas novas versões em 2025

A gama do Renault 5 100% elétrico continuará a expandir-se em 2025 com duas novas versões:

A versão FIVE: com bateria de 40 kWh, e autonomia até 300 km WLTP, estará disponível por 25.000 euros (PVPR);

A série especial Roland-Garros, com equipamentos exclusivos, completará a gama.

Preço e Opções