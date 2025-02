Apple pode trazer anúncios para o Apple Maps e utilizadores reagem zangados

A Apple tem mudado um pouco a sua posição sobre alguns temas importantes ao longo dos anos. Não abdica dos seus princípios, mas procura criar fontes de rendimento. Na mais recente publicação de Mark Gurman é adiantada a ideia de que a Apple pode trazer anúncios para o Apple Maps e utilizadores já reagiram, de uma maneira clara.

Apple pode trazer anúncios para o Apple Maps

A última informação de Mark Gurman, da Bloomberg, refere que a Apple está a tentar aumentar a sua receita de serviços. Para isso parece ponderar trazer anúncios para o Apple Maps. A mudança da gigante de Cupertino para o seu segmento de serviços começou por volta de 2015, quando o crescimento das vendas do iPhone estagnou, levando a empresa a expandir serviços como a App Store, Apple Music, TV+ e Fitness+.

Esta estratégia parece ter funcionado para a Apple até agora. Os anúncios não são novidade para a Apple. A empresa tem tentado aumentar a sua receita publicitária colocando anúncios na App Store, na Apple News e na aplicação Stocks. Mark Gurman relata que, embora a Apple tenha considerado trazer anúncios para o Maps no passado, começou a pensar seriamente na ideia.

O plano inicial, que ainda está a ser considerado, era que os anúncios no Maps funcionassem de forma semelhante aos do Google Maps, onde as empresas pagam para aparecer em posições mais altas nos resultados de pesquisa. Não há um calendário para o lançamento, mas isso não impediu reações de raiva e desilusão em muitos utilizadores. Estes aproveitaram a Internet e rapidamente vieram mostrar a sua opinião.

Utilizadores reagem e estão muito zangados

Compreendo que a Apple esteja a tentar fazer isto com bom gosto, mas este é um caminho escorregadio, onde os contabilistas percebem que podem obter receitas extra com pouco esforço. O objetivo de pagar um valor extra pelos produtos da Apple é evitar negócios paralelos, exceto quando a Apple tenta vender mais os seus próprios serviços, o que, sinceramente, também não me agrada. Se eu quisesse que o meu hardware fosse subsidiado por anunciantes, teria ficado com o Android.

Um comentário particularmente mordaz veio de 'Rohansi', que afirmou que, ao contrário de outras empresas, a Apple nem sequer subsidia os custos de hardware com estes anúncios: "Estás a pagar um prémio, e eles nem sequer subsidiam os custos de hardware". Outros utilizadores argumentaram que os anúncios são uma realidade inevitável na manutenção de um serviço tão complexo e dispendioso como o Apple Maps.

A reação não é surpreendente. Recentemente, os utilizadores do Threads responderam com raiva ao anúncio de Adam Mosseri de que os anúncios estariam a chegar à plataforma, com alguns a argumentar que os anúncios arruinariam a experiência. O boletim informativo de Mark Gurman também discutiu outros temas, como a investida da Apple na robótica humanoide e a potencial competição com a Meta.