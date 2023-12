Dica: como personalizar um mostrador do seu Apple Watch

A dica de hoje é muitos simples, mas dá um toque de elegância na aparência do Apple Watch. Especialmente para os momentos em que menos... é mais. Basicamente vamos ver o que se pode colocar no monograma para dar outro toque ao mostrador do smartwatch que traz no pulso.

Existem imensas dicas para personalizar o seu Apple Watch. Isto porque a Apple disponibilizou muitos mostradores para dar mais informação do que apenas horas, minutos e segundos. No entanto, há alturas em que apenas queremos só isso mesmo.

Dentro da app Watch, no seu iPhone, encontrará muitas opções e algumas delas seguramente nunca as usou. É exatamente esse o nosso foco para este pequeno guia prático: mostrar que existem áreas onde podemos mexer para dar "outro ar" ao relógio.

Como colocar o logo da Apple no mostrador:

Abrir a app Watch no iPhone;

no iPhone; Escolher a opção Relógio ;

; Dentro, procurar a opção Monograma ;

; No menu do Monograma colar o logo da Apple ;

; Depois procurar Mostradores , menu do centro na app Watch;

, menu do centro na app Watch; Escolher Infográfico ;

; Selecionar a cor Cinzento e no seletor deslocar o cursor para a Direita e obter o cinzento mais escuro .

e no seletor deslocar o cursor para a Direita e obter o cinzento . Desligar todas as Complicações, deixando apenas o Monograma;

Clique em Adicionar para obter este mostrador já pronto.

Agora com imagens:

No Monograma, o utilizador poderá definir a apresentação até 5 caracteres à sua escolha. E embora isso não inclua emoji, no entanto, inclui o símbolo  da Apple!