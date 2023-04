O seu iPhone está com o “Carregamento em espera”? Saiba como resolver

Quando vê a notificação de "Carregamento em espera", o seu iPhone não está a carregar porque a temperatura interna está significativamente acima da temperatura de funcionamento recomendada. Portanto, saiba como resolver isto de forma segura.

Provavelmente já se deparou com a seguinte notificação no seu iPhone: "Carregamento em espera. O carregamento será retomado quando a temperatura do iPhone voltar ao normal". Isto pode ser bastante inconveniente, principalmente se precisar de carregá-lo para uma urgência.

Razões pelas quais o seu iPhone pode estar a sobreaquecer

1. Pode acontecer se o tiver deixado no carro com as janelas fechadas num dia quente, uma vez que esteve na presença de calor excessivo.

2. Também é possível que tenha estado a jogar um jogo pesado durante muito tempo, o que fez com que os componentes internos do iPhone aquecessem.

3. Uma capa grossa pode não ajudar na dissipação do calor, provocando o sobreaquecimento do seu telemóvel.

4. Também pode ter colocado o iPhone a carregar numa cama ou sofá e (sem saber) o tenha coberto com lençóis ou cobertores, o que retém o calor e cria uma câmara de ar quente.

5. Por último, se estiver a utilizar o carregamento sem fios ou MagSafe, tanto o carregador como o iPhone podem aquecer significativamente, o que fará com que o carregamento seja suspenso por razões de segurança. Do mesmo modo, um carregador rápido de grandes dimensões ou um carregador sem marca que não seja seguro podem fazer o mesmo.

Todas as situações acima descritas não são seguras para o iPhone. Para evitar danificar o dispositivo, este decide colocar o carregamento em espera até arrefecer. Por vezes, também pode impedir totalmente a sua utilização até que a temperatura desça.

Como resolver este problema

Neste caso, não há muito a fazer, exceto tomar medidas para reduzir a temperatura interna do iPhone:

1. Desligue o iPhone da tomada. Isto irá garantir que não existe um fluxo contínuo de corrente e que, em vez de o iOS bloquear o carregamento, deverá ajudar a arrefecê-lo mais rapidamente.

2. Desligue o telemóvel e deixe-o intacto durante, pelo menos, 5 a 10 minutos.

3. Retire a capa do iPhone para que o calor possa sair melhor, ajudando-o a arrefecer.

4. Se tiver uma ventoinha ou ar condicionado por perto, mantenha o telemóvel em frente ao fluxo de ar, ou numa sala fresca para ajudar a estabilizar a temperatura.

Passado algum tempo, o iPhone voltará a atingir uma temperatura de funcionamento normal e segura. Nesta altura, pode carregá-lo. Quando o fizer, certifique-se de que o coloca numa superfície dura e não num colchão ou almofada. Além disso, se possível, utilize o carregamento normal com fios em vez do carregamento sem fios.

Outras soluções

Considere fazer o seguinte se estiver constantemente a ver a notificação "Carregamento em espera", mesmo que pense que o iPhone não está demasiado quente:

1. Atualize para a versão mais recente do iOS. Para o fazer, vá a "Definições" > "Geral" > "Atualização de software". É possível que a notificação seja um bug ou algo parecido, e atualização do seu dispositivo resolva o problema.

2. Reponha todas as definições do iPhone.

3. Por fim, e caso nenhuma das opções anteriores funcione, formate o iPhone e configure-o novamente. Mas antes de o fazer, certifique-se de que efetua uma cópia de segurança.

