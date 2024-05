Apple Watch Ultra 3 poderá não incluir actualizações de hardware

A Apple poderá estar num impasse face à tecnologia disponível para trazer no seu smartwatch topo de gama. Se o que tem atualmente é do mais avançado que existe, o que poderá colocar no próximo? Tais dúvidas parecem levar a alguma especulação. Isto é, o Apple Watch Ultra 3 poderá não trazer qualquer atualização de hardware.

Entre a Series X e o Ultra 3... o que poderá aparecer?

O Apple Watch Ultra 3, que deverá ser lançado este ano, não terá "quase nenhumas" atualizações de hardware. A afirmação é do reputado analista Ming-Chi Kuo. O modelo de 2023, o Ultra 2, apresentou melhorias modestas em relação ao seu antecessor. Ao que tudo indica, a Apple seguirá a mesma tendência com o modelo deste ano.

Numa nota partilhada com alguns meios, Ming-Chi Kuo da TF International Securities diz não esperar atualizações de hardware no Apple Watch Ultra 2024. Embora a sua nota seja leve em detalhes, ela define o tom sobre o que esperar do smartwatch Ultra de terceira geração da Apple.

O relógio pode manter os mesmos componentes internos do seu antecessor, com a Apple a contar com novos recursos de software e marketing para fazer o wearable se destacar.

Foi uma história semelhante com o 2023 Apple Watch Ultra 2. Além de um ecrã superbrilhante de 3000 nits, o novo modelo veio com um processador Apple S9. A única outra mudança notável foi a adição de um gesto de toque duplo, que foi lançado com watchOS 10.1 em outubro. Caso contrário, ele parecia o mesmo e fornecia a mesma funcionalidade que o modelo que substituiu.

Dado o histórico preciso de Kuo, há poucos motivos para duvidar desta última afirmação. Com o Apple Watch Ultra 3 deste ano a não oferecer nenhuma melhoria de hardware, qual será o incentivo dos utilizadores para adquirir este modelo?