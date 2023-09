Apple lança iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1 com correções de bugs e iOS 17.0.2 para iPhone 15

A Apple continua a afinar os seus sistemas operativos para que as novidades possam ser positivas em todos os dispositivos suportados. Como tal, a empresa está agora a lançar o iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1 com correções de bugs e iOS 17.0.2 para iPhone 15.

Atualizações de segurança de última hora

As atualizações do iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1 chegam poucos dias depois da Apple lançar o iOS 17 e o iPadOS 17. Lançadas as versões finais, a empresa continuou a debelar problemas e bugs de última hora e lançou o software versão 21A340. Já a atualização iOS 17.0.2 tem a compilação 21A350, disponível para os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

De acordo com as notas de lançamento da Apple para o ‌iPhone‌, a atualização fornece correções de bugs e atualizações de segurança importantes, não havendo mais especificações ou detalhes. O documento de suporte de segurança confirma que a atualização aborda várias vulnerabilidades de segurança que podem ter sido exploradas ativamente em versões do iOS anteriores ao iOS 16.7.

Nesse sentido, se ainda não atualizou o seu dispositivo para o iOS 17 (porque quer esperar ou porque o seu dispositivo não é suportado) saiba que também saiu a atualização iOS 16.7.