Apple alerta para os perigos de usar carregadores não oficiais no Apple Watch

A Apple tende a ser muito focada em oferecer aos utilizadores a máxima segurança para os seus equipamentos. Mais que a focada no software, quer também garantir a máxima longevidade e proteção para estes. Assim, revelou agora uma nova informação que alerta para os perigos de usar carregadores não oficiais no Apple Watch.

Foi num dos seus normais documento de suporte que a Apple alertou agora os utilizadores do Apple Watch para um novo perigo. A gigante de Cupertino veio focar-se na utilização de carregadores não oficiais e pretendeu mostrar aos utilizadores como estes podem afetar os seus smartwatches.

Nesta sua página, a empresa recomenda carregar o Apple Watch apenas com carregadores fabricados pela empresa. Além destes, a marca recomenda também carregadores que tenham concluído a certificação Apple MFi e usem o selo Made for Apple Watch.

A empresa alertou que se os utilizadores usarem um carregador falsificado ou não certificado, poderá ocorrer um carregamento lento, toques repetidos e uma redução da vida útil da bateria. Nesse mesmo documento, a Apple ensina ainda como identificar carregadores fabricados pela marca e carregadores certificados pela MFi.

Os conectores de carregamento autênticos fabricados pela marca são brancos. Alguns carregadores Apple Watch possuem texto e marcações regulamentares no cabo de carregamento. Os carregadores que não são fabricados pela empresa podem ter cores, textos ou outros designs diferentes na superfície do conector de carregamento.

Como dentificar carregadores Apple - Visual Se o carregador do seu relógio for fabricado pela Apple, um dos seguintes números de modelo aparecerá no cabo: A1570

A1598

A1647

A1714

A1768

A1923

A2055

A2056

A2086

A2255

A2256

A2257

A2458

A2515

A2652

A2879

A Apple apresentou anda instruções para os utilizadores verificarem o fabricante do carregador usando um Mac e o macOS. Para identificar os carregadores de terceiros com a certificação MFi, basta olhar à embalagem ao próprio carregador. Os carregadores Apple Watch autorizados apresentam o emblema Made for Apple Watch nas suas embalagens.

Como dentificar carregadores Apple - Software Ligue o cabo de carregamento do Apple Watch ao Mac. No Mac, escolha o menu Apple > Configurações do sistema e clique em Geral na barra lateral. Clique em Sobre à direita. Clique em Relatório do sistema. Clique em USB. Escolha o carregador do seu relógio para ver os detalhes. Localize o fabricante. Assista aos carregadores fabricados pela Apple listando a Apple Inc

Esta informação, no geral, não é nova, mas foca-se agora no Apple Watch. A utilização de carregadores não oficiais e de terceiros tem um impacto negativo e a criador do Apple Watch quer recordar isso aos utilizadores, para evitar surgirem problemas mais tarde.