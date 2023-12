Em 2023 vimos chegar ao mercado Android uma longa lista de smartphones. Estes surgiram de muitas marcas e com todos os tipos de especificações relevantes, enriquecendo esta oferta de uma forma única. No final do ano temos ainda novidades e a lista dos mais poderosos de novembro mostra tudo. Descubra qual o mais capaz agora que 2023 está a terminar.

Como acontece todos os meses, a Antutu revela as pontuações dos principais smartphones Android no mercado. Esta é uma indicação precisa e importante para todos os que pretendem trocar o seu equipamento, garantindo assim que todos os fatores relevantes são medidos e testados exaustivamente.

Em novembro de 2023 temos novamente uma lista composta por smartphones com um desempenho único, capazes de oferecer o melhor aos utilizadores Android. Esta é uma lista que está agora dominada pela Xiaomi, com o seu Mi 14 Pro. Este tem presente o SoC Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm.

A lista segue depois, de forma próxima, com os Núbia Z50S Pro (Snapdragon 8 Gem 3), o Red Magic 8 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 2), Red Magic 8S Pro (Snapdragon 8 Gen 2 OC) e Samsung Galaxy S23+ (Snapdragon 8 Geração 2 OC). Todos estes smartphones, com exceção do Samsung, têm 12GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Na segunda metade da lista, o controlo da Xiaomi continua presente e é até reforçada. A marca está representada pelos Xiaomi 13 (posição 6), Xiaomi 13 Pro (posição 7) e Xiaomi 13T Pro (posição 10). Este último é o único da lista a ter o SoC Mediatek Dimensity 9200+.

O domínio da Qualcomm e dos seus SoC Snapdragon parece claro. O trabalho realizado pela fabricante de chips tem sido intensivo este ano, e o que vem com o 8 Gen 3 já deixa ideias bem claras. Como não poderia deixar de ser, o chip mais recente supera em muito o seu antecessor, que ainda aparece graças a modelos que conquistaram o mercado durante o ano.

Quanto a esta lista, e deixando de fora o mercado chinês, deixa claro que há um domínio quase completo da Xiaomi. O início do ano vai trazer novidades Android para o mercado e nesse momento certamente que a balança irá pender para outras marcas e outras propostas.