E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os auscultadores Bose QuietComfort Ultra, falámos do que trará o novo Wi-Fi 7, do novo motor de IA Microsoft Phi-2, e muito mais.

Os auscultadores são um equipamento verdadeiramente pessoal, pelo que a máxima "one size fits all" não se aplica, neste caso. Ainda assim, há características que (atrevo-me a especular) todos procuramos: conforto, por ser um gadget que vamos utilizar com frequência e em vários contextos, qualidade, por ser a partir deles que vamos ouvir música, mas também viver as histórias de grandes filmes e séries, e design, porque a qualidade também se traduz, visualmente. Ora, estes QuietComfort Ultra da Bose são, de facto, tudo isto e, surpreendentemente, muito mais. Fique com a nossa análise.

A Hyundai apresentou um novo design de roda e pneu que incorpora correntes para a neve que se ativam e retraem com o premir de um botão. Um sistema inovador que potencialmente põe fim ao processo complicado e gelado de enrolar e remover as correntes para a neve tradicionais. Portugal não será o seu grande mercado, mas a criação deste produto cabe bem em muitas das nossas estradas.

O WiFi evolui com uma rapidez tão extrema que chega a colocar em causa outras tecnologias e isso volta a ser provado com o WiFi7. Esta nova norma já é conhecida e até comercializada, mas ainda não tem uma especificação fechada. Esse momento em breve será passado e o novo WiFi 7 já tem data para chegar e promete velocidades ainda mais rápidas.

As empresas Statkraft e Aquabattery uniram-se para desenvolver baterias de fluxo feitas com água salgada, com o objetivo de melhorar o processo de armazenamento de energia.

Já foi lançado pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, o concurso para o fornecimento, instalação e licenciamento de quatro Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC). Cerca de 100 mil painéis fotovoltaicos vão evitar a emissão de aproximadamente 30 mil toneladas de CO2 por ano.

Se houvesse certeza de que os alienígenas não existem, que estamos sozinhos, não continuaríamos a procurar por eles, certo? Bom, não há, de facto, certeza de nada e, provavelmente, existem civilizações extraterrestres que nos procuram, como nós as procuramos... Por isso é que os cientistas monitorizam o céu noturno: para detetar sondas que não são humanas!

Elon Musk sonha e a obra nasce. No caso, o Optimus nasceu e tem vindo a ser, gradualmente, aprimorado. Agora, a Tesla revelou uma versão ainda mais humana deste robô humanoide.

A Microsoft anunciou o lançamento do Phi-2, um small language model (SLM) capaz de superar o Llama 2 da Meta, o Gemini da Google, e outros concorrentes. Desenvolvido pela Microsoft Research, o modelo demonstrou excelentes capacidades de raciocínio e de compreensão da linguagem.

Na constante procura por revolucionar o mercado, a Huawei cria produtos diferentes do habitual, mostrando haver ainda espaço para inovar. A prova disso surge agora, novamente, com a apresentação dos novos Huawei FreeClip, o primeiro dispositivo de áudio True Wireless Stereo (TWS) open-ear da marca. Esta parece ser mais uma revolução no mundo do áudio.

Desde que foi apresentado, o Threads tem criado uma atenção grande por todos os que a usam. Inicialmente esta era uma alternativa ao X, sendo bem aproveitado o momento menos bom da rede social de Elon Musk. Fora da Europa por questões legais, o Threads chega agora e já pode ser usado em Portugal! É hora de criar a sua conta nesta nova rede social.

Há características predominantes em equipamentos topo de gama que jamais poderão chegar a produtos low cost. Mas calma, é importante medir o significado de "jamais", porque se falarmos no caso do DTNO.1 DT99, traz um ecrã AMOLED, chamadas via Bluetooth, medidor de pressão arterial, ECG e oxigénio. Custa menos de 30€.

Atualmente, em muitas das cidades modernas, a urbanidade tem laivos de um filme de ficção científica, mesmo que só nalguns pequenos aspetos. São carros elétricos com condução semiautónoma, patinetes que se alugam, skates que servem de transporte, são bicicletas elétricas à velocidade do ritmo do trânsito, trotinetas, SUVs enormes, e até coisas de duas rodas que não se encaixam em classe nenhuma. Um desses casos é esta Scootility, que uma empresa apelida de scooter elétrica.