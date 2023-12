FranÃ§a tem a sua prÃ³pria OpenAI: chama-se Mistral AI e jÃ¡ estÃ¡ avaliada em $2 mil milhÃµes

Há sete meses, investigadores da Meta e da Google DeepMind lançaram-se na criação de uma nova empresa de inteligência artificial (IA), em França, denominada Mistral AI. Desde então, o seu crescimento tem sido absurdo, estando já avaliada em 2000 milhões de dólares.

Segundo o The New York Times, a Mistral AI "angariou" 385 milhões de euros numa ronda de financiamento que inclui não só a NVIDIA e a Salesforce, como também empresas de capital de risco de Silicon Valley, como a Andreessen Horowitz e a Lightspeed Venture Partners.

A Mistral AI tem uma equipa de 22 pessoas...

Esta nova ronda significa que a avaliação da Mistral AI subiu para 2 mil milhões de dólares, um valor inédito para uma startup europeia que foi fundada há apenas sete meses e conta atualmente com uma equipa de 22 pessoas. No verão, já era promissora: a ronda de investimento inicial de 105 milhões fez com que a sua avaliação, logo após a sua criação, fosse de 240 milhões de euros.

A filosofia da Mistral AI é semelhante à da Meta, que lançou o seu modelo Llama 2 sob uma licença Open Source. A plataforma da startup parisiense também é Open Source e tem como objetivo ser a base para o desenvolvimento de chatbots, motores de pesquisa e outras plataformas de IA. A ideia é competir com os modelos desenvolvidos pela OpenAI (ChatGPT) e pela Google (Bard).

Mistral AI traz esperança à Europa

Para Bruno Le Maire, ministro francês da Economia, a Mistral AI oferece ao seu país uma oportunidade de rivalizar com os gigantes tecnológicos americanos. O velho continente ficou para trás no domínio da inovação tecnológica e, durante anos, preocupou-se sobretudo com a regulamentação.

A Mistral AI anunciou o lançamento de três modelos beta que estão disponíveis para utilização - é possível solicitar acesso à lista de espera. Em primeiro lugar, temos o Mistral-tiny, com parâmetros 7B, o mais eficiente. Em segundo lugar, o Mistral-small (8x7B, uma mistura de modelos especializados com "pesos abertos"), comparável, segundo os responsáveis, ao Llama 2 70B (muito mais "pesado") e ao GPT-3.5. E, em terceiro lugar, o Mistral-medium (não especificam quantos parâmetros tem), que supera o GPT-3.5 em vários testes.

A expectativa gerada é notável, como demonstram aqueles que já estão a tentar utilizar estes modelos, mesmo antes de o acesso público ser estável. No entanto, é ainda muito cedo para saber se o notável crescimento da sua valorização económica será justificado.

