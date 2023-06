Exposição prolongada ao ruído pode provocar mortes

Os resultados foram apresentados pela Agência Europeia do Ambiente que alerta que este é um problema “particularmente grave na Europa”. A exposição prolongada ao ruído pode provocar doenças cardíacas e também mortes prematuras.

Ruído: 41 mil novos casos de doenças cardíacas e 11 mil mortes prematuras na Europa

41 mil novos casos de doenças cardíacas e 11 mil mortes prematuras na Europa são as estimativas reveladas pelo Agência Europeia do Ambiente (AEA) no que diz respeito à exposição das pessoas ao ruído.

Segundo revela a AEA, referenciado pela SIC, só por causa do ruído provocado pelos transportes, há pelo menos 18 milhões de europeus extremamente irritados e cinco milhões com grandes distúrbios de sono. O ruído dos transportes pode também provocar doenças isquémicas do coração, obesidade ou diabetes.

Os relatórios agora publicados revelam e não deixam dúvidas que o ruído provoca problemas físicos e mentais, especialmente para quem vive nas grandes cidades.

A UE pretende reduzir em 30% o número de pessoas cronicamente perturbadas pelo ruído dos transportes até 2030 (comparando com 2017), o que equivale a reduzir em 5,3 milhões o número de pessoas altamente incomodadas pelo ruído.

300 mil de mortes/ano poderiam ser evitadas

Segundo a agência, a poluição atmosférica é o maior risco para a saúde ambiental a nível mundial e na Europa. Só na Europa é responsável por cerca de 300 mil mortes evitáveis todos os anos.

A AEA refere ainda que a Europa continua a produzir e a consumir grandes quantidades de produtos químicos, alguns dos quais podem prejudicar o ambiente ou a saúde das pessoas.

A saúde das pessoas é também afetada pelas ondas de calor, secas, incêndios e inundações, causas das alterações climáticas. As ondas de calor são a maior ameaça direta para a saúde da população europeia relacionada com o clima.