Honda e Isuzu iniciam testes de demonstração de camião a hidrogénio em estradas no Japão

A Honda e a Isuzu iniciaram hoje os testes de demonstração em estradas públicas no Japão do GIGA FUEL CELL, um camião pesado (categoria 25 toneladas) alimentado por células de combustível.

Se os carros ligeiros têm sido forçados a enamorar-se das baterias, os transportes pesados têm sido encaminhados para o hidrogénio.

Segundo um comunicado emitido pelas empresas, a Honda e a Isuzu começam hoje, dia 22 de dezembro, a realizar testes de demonstração do GIGA FUEL CELL nas estradas públicas do Japão, de modo a verificar o potencial da utilização do combustível hidrogénio e a praticabilidade dos camiões FC (Fuel Cell, em português, célula de combustível).

Hidrogénio pode ser o caminho para os transportes pesados

A Isuzu e a Honda acreditam que a tecnologia FC, que utiliza o hidrogénio como combustível, com zero emissões de dióxido de carbono (CO2), será eficaz para alcançar a neutralidade de carbono dos camiões pesados.

Estes que são cruciais para alcançar um transporte de alta eficiência, pela sua capacidade de condução de longa distância, grande capacidade de carga e reabastecimento rápido.

Desde a assinatura de um acordo em janeiro de 2020 para a realização de investigação conjunta sobre camiões pesados movidos a FC, as duas empresas têm trabalhado na verificação da compatibilidade do sistema FC nos camiões pesados e no estabelecimento de uma base para tecnologias básicas, como as tecnologias de controlo de veículos.

As duas empresas planeiam introduzir o modelo de produção no mercado em 2027, tirando o máximo partido da tecnologia, da experiência e dos conhecimentos adquiridos através da investigação conjunta.

Os testes arrancam com um veículo a 22 de dezembro de 2023 e deverão decorrer até setembro de 2024, percorrendo toda a zona de Kanto - distritos de Tochigi, Saitama, Tóquio e Kanagawa.

Além da compatibilidade com o mercado de veículos pesados, a Honda e a Isuzu pretendem avaliar o caráter prático do camião pesado FC no que respeita à condução na via pública, mas também na movimentação de carga e gestão do funcionamento do veículo, incluindo o reabastecimento de hidrogénio.

O modelo protótipo que está a ser utilizado para este teste de demonstração é do mesmo tipo que o exposto no stand do Isuzu Group no JAPAN MOBILITY SHOW 2023.