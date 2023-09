UE está a analisar práticas anticompetitivas nos chips de Inteligência Artificial

Tem-se falado cada vez mais sobre a Inteligência Artificial e onde é que esta tecnologia inovadora está e pode ser aplicada no nosso dia a dia. No entanto, notícias recentes dão conta de que a União Europeia está a analisar supostas práticas anticompetitivas em chips para IA, um mercado dominado atualmente pela gigante Nvidia.

UE examina abusos na indústria de chips para IA

De acordo com a Reuters, a União Europeia está a analisar eventuais práticas anticompetitivas em chips que são usados para a IA. A informação foi avançada pela Bloomberg News nesta sexta-feira (29) e surgiu de fontes familiarizadas com o assunto.

Os detalhes revelam que a Comissão Europeia tem recolhido informalmente opiniões sobre práticas potencialmente abusivas no setor das GPUs usadas para o setor da Inteligência Artificial e jogos, um mercado amplamente dominado pela norte-americana Nvidia. O objetivo desta medida é tentar compreender se há necessidade de intervenção no futuro.

As informações indicam que, numa fase inicial, a investigação pode resultar numa investigação formal ou ainda em sanções.

A Nvidia é a empresa que mais se destaca no setor dos chips gráficos para Inteligência Artificial e conta já com uma participação de 80% no mercado. Mas ao ser questionada pela Reuters sobre esta investigação, a empresa de Jensen Huang não se mostrou disponível para comentar. Já a Comissão Europeia ainda não respondeu ao pedido de esclarecimentos.

É ainda referido que as autoridades francesas também têm levado a cabo alguns inquéritos aos intervenientes no mercado sobre o papel fundamental da Nvidia no setor dos chips de IA, a sua política de preços, a escassez de chips e o seu impacto nos preços.

Este é então um assunto sobre o qual vamos estando atentos para divulgarmos informações sobre eventuais novos desenvolvimentos.