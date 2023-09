Poria o seu cérebro nas mãos da IA? Será uma realidade dentro de dois anos

Um importante neurocirurgião do Reino Unido afirmou que a cirurgia cerebral com recurso à inteligência artificial (IA) será possível dentro de dois anos, tornando-a mais segura e eficaz.

O governo britânico afirma que a IA pode ser "um verdadeiro fator de mudança" para os cuidados de saúde.

Dentro de alguns anos, um sistema de inteligência artificial poderá efetuar mais operações do que qualquer ser humano alguma vez fez ou poderá vir a fazer.

Afirmou o Dr. Hani Marcus. O Dr. Marcus é neurocirurgião consultor no Hospital Nacional de Neurologia e Neurocirurgia e Professor Associado Honorário no Instituto de Neurologia Queen Square da University College (UCL) de Londres.

Os cirurgiões estagiários da UCL estão a trabalhar numa tecnologia de IA para cirurgia cerebral que destaca pequenos tumores e estruturas críticas como os vasos sanguíneos no centro do cérebro.

O governo do Reino Unido, que anunciou um financiamento de mais de 15 milhões de dólares para transformar a investigação no domínio dos cuidados de saúde, chamou à tecnologia de IA um "fator de mudança".

O sistema de IA analisou mais de 200 vídeos de pequenas glândulas do tamanho de uma ervilha no centro do cérebro nos últimos 10 meses, o que o ajudou a atingir um nível de experiência que um cirurgião levaria 10 anos para adquirir, disse o relatório.

Financiamento britânico para a tecnologia dos cuidados de saúde

No início do mês passado, foi anunciado um novo financiamento para fazer avançar a tecnologia dos cuidados de saúde. A UCL é uma das 22 universidades que receberam recentemente fundos do governo para ajudar a revolucionar os cuidados de saúde no Reino Unido.

O Centro de Ciências Intervencionistas e Cirúrgicas da UCL irá receber mais de 610 000 dólares. A tecnologia que está a ser desenvolvida no Centro é uma "estrutura de apoio à decisão assistida" de IA em tempo real para minimizar quaisquer anomalias no pós-operatório, evitando complicações e encurtando o tempo de recuperação do doente.

O Centro também será visitado pelo Secretário de Estado do Reino Unido para ver como o desenvolvimento inicial desta tecnologia pode revolucionar a cirurgia para um dos tipos mais comuns de tumores cerebrais.

Avanços na tecnologia médica de IA

A confluência entre a IA e o cérebro humano registou muitos desenvolvimentos nos últimos anos. Os cientistas querem que os chips no cérebro ajudem os doentes com perturbações neurológicas e curem doenças como a paralisia, a cegueira e as doenças mentais. A IA também está a ajudar os médicos a realizar cirurgias.

Cirurgiões como eu - mesmo que sejam muito experientes - podem, com a ajuda da IA, fazer um trabalho melhor...

Acrescentou o Dr. Marcus.

