Chegou finalmente a Portugal o Threads, a nova rede social da Meta!

Desde que foi apresentado, o Threads tem criado uma atenção grande por todos os que a usam. Inicialmente esta era uma alternativa ao X, sendo bem aproveitado o momento menos bom da rede social de Elon Musk. Fora da Europa por questões legais, o Threads chega agora e já pode ser usado em Portugal! É hora de criar a sua conta nesta nova rede social.

A Meta trouxe finalmente o Threads para a Europa, ultrapassando assim as imposições legais que a União Europeia criou para este tipo de serviços. Disponível no resto do planeta, estava apenas a aguardar o momento certo para chegar ao velho continente e em especial a Portugal.

Descrito como uma nova app e um serviço (rede social), o Threads foi desenvolvido pela equipa do Instagram, para partilhar atualizações de texto e participar de conversas públicas. O login é feito com a conta do Instagram e as publicações podem ter até 500 caracteres e incluir links, fotos e vídeos de até 5 minutos de duração.

O acesso pode ser feito diretamente na Internet, no endereço threads.net ou através das apps já existentes para Android e também para iOS. Estas estão já disponíveis nas respetivas lojas de apps e por isso podem ser instaladas por todos os que querem experimentar a nova rede social da Meta.

Esta é uma clara resposta da Meta ao Twitter e o seu lançamento foi bem feito, aproveitando momentos menos bons da rede social de Elon Musk. Com o tempo, o Threads acabou por perder utilizadores e descer na lista de escolhas dos utilizadores. A Meta encarou isso como algo normal numa rede social como esta.

A sua chegada à Europa é uma nova aposta da rede social da Meta, que quer assim conquistar os utilizadores europeus e ganhar um novo público. Quer assim recuperar utilizadores e garantir que o seu crescimento irá manter-se, trazendo novas funcionalidades de forma constante.