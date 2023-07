A mudança de nome para X que Elon Musk trouxe a Twitter tem sido uma fonte de problemas, confusões e outras complicações. Não era algo esperado, mas a imposição do novo dono da rede acabou por levar a melhor. Depois de problemas em mudar o nome da app para iOS, tudo parece agora resolvido com a alteração a surgir na App Store.

Esta alteração agora iniciada por Elon Musk pensa-se ser um plano mais alargado do que uma simples mudança de nome e de imagem. Este nome estava guardado há vários anos e deverá em breve começar a materializar-se em outras novidades e outros funcionalidades.

No processo de mudança houve elementos que pareciam impossíveis de alterar fruto de regras e imposições legais. O exemplo mais claro era o nome da app do Twitter para iOS, que estava aparentemente bloqueado, por culpa das regras da Apple no que toca aos nomes.

‼️



Historic Event:



FOR THE FIRST TIME

IN OVER 10 YEARS!



Twitter's app title change to 'X',

a one-character name, has been

manually approved by Apple. https://t.co/HUvOCGTN14 pic.twitter.com/o7pS6iFlNw — Nick (@nickjsheriff) July 31, 2023

O que a gigante de Cupertino tinha definido para esta campo era claro e impedia apps que tivessem apenas uma letra definida. Curiosamente, essa imposição parece agora ter sido contornada por Elon Musk, com a app a ter já o nome X na App Store da Apple.

Apesar de não haver qualquer informação sobre como este processo chegou a bom porto, a verdade é que a Apple parece ter tido uma intervenção neste caso. A empresa liderada por Tim Cook terá criado esta exceção para não criar mais problemas a Elon Musk e ao Twitter.

Estas duas empresas já tiveram alguns atritos no passado, mas de todas as vezes estes foram ultrapassados. Desta vez, e como aconteceu antes, tudo se terá resolvido de forma direta, com a intervenção dos gestores destas empresas.

Todo este processo tem sido gerido de forma atrapalhada e sem ter uma aparente linha de orientação. Elon Musk tomou a decisão, e como sempre, esta vai ser aplicada, sem olha a meios e sem planos claros de como irá ser realizada.