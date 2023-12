RobÃ´ humanoide da Tesla estÃ¡ ainda mais humano. ConheÃ§a o Optimus Gen 2!

Elon Musk sonha e a obra nasce. No caso, o Optimus nasceu e tem vindo a ser, gradualmente, aprimorado. Agora, a Tesla revelou uma versão ainda mais humana deste robô humanoide.

A Tesla anunciou a Gen 2 do seu robô humanoide, uma máquina que está a ser concebida para ajudar os humanos a realizar tarefas repetitivas.

O upgrade do Optimus mantém a estética, mas com avanços significativos, como a implementação de sensores de dedo para manipulação de objetos e uma redução de peso de até 10 kg sem prejudicar o desempenho.

Através do Twitter, a Tesla mostrou a Gen 2 do seu Optimus, nomeadamente, o pescoço motorizado com controlo de movimentos, aproximando-se da suavidade e fluidez humana, e a rapidez 30% superior à geração anterior, por via de um redesign dos pés, que os tornou mais parecidos com os humanos.

Segundo a Tesla, o robô humanoide Gen 2 chega com mais equilíbrio e controlo do corpo, pelo que poderá transportar objetos mais pesados ou manter o equilíbrio para passar por áreas com pisos mais acidentados.

Além disso, e em destaque, o robô apresentou-se com novas mãos. Mais do que um movimento mais fluído dos diferentes dedos, os novos sensores dedicados à deteção de pressão poderão ajudá-lo a manipular objetos delicados, como ovos, vidro, entre outros.

Para já, a Tesla não deu mais pormenores sobre a disponibilidade do robô ou a intenção de o comercializar, pelo que continuaremos a acompanhar os avanços com curiosidade.

