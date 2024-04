Por que razão os contentores dos navios não caem ao mar?

Quem nunca viu um navio cargueiro, carregado até cima de contentores e pensou: isto com o balançar das águas não vai cair tudo ao mar? E, na verdade, salvo raras exceções, não cai nada. Há uma razão para isso. A tecnologia simples faz todo o sentido!

Não deixa de nos despertar curiosidade como estes navios, que transportam todo o tipo de mercadorias através de ambientes tão hostis como os mares e oceanos, conseguem manter os contentores dentro do espaço de carga. Como se fossem legos, ordeiramente posicionados.

Contentores marítimos: como, quando e porque foram inventados

Atualmente, 90% de todas as mercadorias do mundo são transportadas por mar em contentores, mas nem sempre foi assim. Até ao aparecimento dos contentores, as cargas eram transportadas a granel, o que implicava mais manuseamento, custos e atrasos. E para piorar a situação, os contentores existentes não eram normalizados. Porque é essa a chave: a normalização.

Poderá pensar-se que se trata de uma coisa antiga, que os contentores são coisa de há muitos anos, mas não é assim. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a explorar a utilização de contentores para transportar armas, bombas e outros abastecimentos. Na Grã-Bretanha do século XVIII, eram utilizados para o transporte ferroviário, mas só em 1956 é que assistimos ao nascimento dos contentores que conhecemos atualmente.

Malcolm McLean, nascido a 14 de novembro de 1913 na Carolina do Norte, foi o empresário que desenvolveu o moderno contentor de transporte intermodal. Basicamente, McLean apercebeu-se de que se utilizássemos contentores com dimensões e especificações normalizadas tudo seria mais fácil. De facto, a existência de um tamanho normalizado permitiria que a carga e a descarga fossem amplamente automatizadas.

A normalização

Com visão para o negócio, McLean patenteou o contentor, inicialmente com o tamanho de 33 pés, mais tarde aumentado para 35 pés de comprimento por 8 pés de altura e largura (cerca de 10 x 2,4 x 2,4 metros). Isto reduziu drasticamente os custos. Em 1956, custava 5,86 dólares para carregar uma tonelada num navio. Com a sua invenção, o custo foi reduzido para 16 cêntimos.

Hoje, graças à sua ideia, temos os contentores normais de 20 pés (aprox. 6 m) e 40 pés (aprox. 12 m) em diferentes formatos.

Existem contentores de diferentes tamanhos, mas 80% de todos os contentores do mundo têm um comprimento normalizado de 20 pés ou 40 pés. Embora seja verdade que houve outras tentativas de normalizar os contentores antes de McLean, a realidade é que a sua utilização começou a tornar-se popular em 1956. Se alguém tiver curiosidade, a norma global é definida pela ISO 668:2020 e, sim, embora exista uma norma, é possível encontrar outros tamanhos em todo o mundo.

As coisas da normalização. Graças ao facto de todos estas caixas metálicas partilharem (em grande medida) as mesmas medidas, podemos conceber sistemas para os empilhar. Se observar um contentor, verá que existem orifícios em cada canto.

Estes orifícios são utilizados para empilhar os contentores uns sobre os outros e, ao mesmo tempo, para prender o contentor inferior à base do navio. O dispositivo utilizado para encaixar um contentor no outro chama-se twistlock. Este importante mecanismo constitui um sistema de ligação normalizado para o empilhamento de contentores.

É normalizado (ISO 1161:2016) e funciona da seguinte forma: cada contentor tem oito peças soldadas nos cantos com orifícios (são a componente fêmea).

O componente macho é o twistlock, que é inserido através do orifício e rodado 90 graus para bloquear o sistema. Ao fazê-lo, o contentor superior é ligado ao contentor inferior que, por sua vez, é ligado a um twistlock na superfície de outro contentor ou na base do navio ou camião. Mas esta é apenas a primeira parte.

Uma vez colocadas as pilhas, estas caixas enormes são fixadas ao chão com barras, de modo a minimizar o risco de queda lateral dos contentores.

OK, então temos os contentores e sabemos como empilhá-los uns em cima dos outros, como é que os colocamos no navio de modo a que encaixem perfeitamente e o espaço seja otimizado?

Bem, acontece que os navios de carga são praticamente ocos por dentro. O interior está dividido em compartimentos com carris nas paredes, para que os contentores se encaixem perfeitamente uns em cima dos outros e permaneçam fixos.

Embora normalmente vejamos os contentores a sobressair, a realidade é que existem muitos, muitos mais por baixo. Primeiro enche-se a adega, depois coloca-se a tampa e, por cima da tampa, colocam-se mais.

Mas atenção que os contentores não entram de qualquer maneira. Existem várias regras em vigor, que podem ser consultadas no CSS (Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing), mas algumas simples são que os contentores mais pesados ficam por baixo ou que nunca pode haver um único contentor de 20 pés debaixo de um contentor de 40 pés, por razões óbvias.

A adoção destas medidas garante, em grande medida, que os contentores podem suportar as condições adversas do transporte marítimo.

E não caem no mar?

Bom, não podemos dizer que nunca acontece, o que não faltam são imagens deste tipo de acidente. Contudo, e tendo em conta o número de navios carregados que diariamente cruzam os oceanos, esta situação de queda ao mar é muito rara. E quando acontece, são apenas alguns do cimo da pilha.

De acordo com o relatório Container Lost at Sea - 2023 Update do World Shipping Council, entre 2008 e 2022, 1566 unidades por ano caíram ao mar.

Entre 2020 e 2022 foi pior, com 2301 contentores por ano. Um número bastante baixo, na verdade, considerando que só em 2021, para dar um número, 164 milhões de contentores foram movimentados.