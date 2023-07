Reconhecimento facial via iPad permite aos passageiros evitar pontos de controlo

A Apple tem dos sistemas de reconhecimento facial mais fiáveis da atualidade. Como tal, uma empresa desenvolveu um sistema de identificação facial recorrendo ao iPad que permite aos viajantes internacionais em negócios evitar pontos de controlo no terminal londrino do Eurostar.

Normalmente, quando se embarca num comboio internacional de Londres para Paris, ou para qualquer uma das outras quatro cidades europeias servidas pelo Eurostar, é necessário passar por três pontos de controlo distintos. Mas um novo sistema que usa um iPad para validar a identidade dos passageiros permite que as pessoas passem diretamente por dois deles.

Eurostar... um avião que voa nos carris

O Eurostar é um serviço de comboio de alta velocidade que liga Londres a várias cidades importantes da Europa continental. É conhecido por ser uma forma rápida e conveniente de viajar entre o Reino Unido, França, Bélgica e Holanda.

O sistema de validação do Eurostar é mais flexível, os sistemas de validação da viagem encontram-se no centro das cidades que atendem. Portanto, não é necessário percorrer quilómetros através de um terminal de aeroporto, basta dar um passeio muito curto da entrada do terminal até ao comboio e, de um modo geral, a experiência de viagem é muito mais descontraída.

Sistema de reconhecimento facial SmartCheck com iPad

Para validar a identidade, passa-se, normalmente, por três pontos de controlo no terminal de Londres. Primeiro, o controlo de passaportes britânico. Em segundo lugar, o bilhete é verificado nos portões de embarque. Em terceiro lugar, passa-se pelo controlo de passaportes do país para onde se viaja (todas as verificações de passaportes são feitas antes do embarque, pelo que se pode sair diretamente da estação no outro extremo).

Mas, segundo a publicação TNW, alguns viajantes podem agora saltar as duas primeiras etapas. O reconhecimento facial é utilizado para o identificar, sem sequer ser necessário fazer uma pausa.

O sistema, desenvolvido pela empresa de tecnologia britânica iProov, substitui os controlos fronteiriços por um ponto de controlo de verificação facial pelo qual se passa a pé. Antes de viajar, o passageiro descarrega a aplicação, autentica a sua identificação, digitaliza o rosto e associa o seu bilhete. À chegada à estação de St Pancras, o passageiro passa por uma via dedicada à tecnologia - designada por SmartCheck - que verifica a sua entrada. O sistema permite aos utilizadores evitar as portas de embarque e o controlo manual das fronteiras no Reino Unido. Depois da inspeção da bagagem e do controlo do passaporte na fronteira francesa, podem embarcar no comboio [...] O sistema utiliza um iPad comercial. A velocidade e a exatidão.

Referiu Dominic Forrest, CTO da iProov.

Segundo o mesmo, esta opção pelos tablets da Apple resulta do poder de processamento e dos algoritmos de correspondência facial que correm no dispositivo.

Para já, o SmartCheck está limitado a viagens para Paris, e apenas aos que viajam em Business Premier, ou que tenham o cartão Carte Blanche atribuído a viajantes frequentes. Mas esta é apenas a primeira fase, e o plano é estender para outros destinos e todas as classes de viagem.