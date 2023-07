Space Invaders entra no universo da RA e vai mete-lo a defender o mundo de alienígenas

Space Invaders está a celebrar 45 anos e, para comemorar, a Taito e a Google juntaram-se para criar um novo jogo de Realidade Aumentada (RA) imersivo, onde o jogador terá que defender a Terra da vizinhança alienígena.

Em homenagem aos 45 anos do icónico jogo “SPACE INVADERS”, a Google anunciou hoje uma parceria com a Taito, produtora do jogo, e com a Unit9 para transformar o mundo num verdadeiro palco de jogo graças à realidade aumentada (AR), tal como já muitos conhecem de jogos como o popular Pokémon GO.

SPACE INVADERS: World Defense, um jogo para dispositivos móveis para Android e iOS, convida jogadores de todo o mundo a sair e defender a Terra. Os invasores do espaço surgem de prédios e telhados, escondem-se atrás de estruturas e pairam no céu. Através de uma jogabilidade imersiva global, jogadores de todo o mundo vão ter que trabalhar juntos para salvar o planeta.

Os jogadores exploram os seus bairros para descobrir novos Space Invaders e marcar pontos ao derrubá-los. Eles podem desbloquear power-ups especiais, competir com amigos pela pontuação máxima perto da sua localização e partilhar as conquistas nas redes sociais com uma selfie AR.

O jogo é alimentado pelo ARCore e API geoespacial da Google, com recurso à localização do jogador, bem como edifícios próximos, paisagens e outros elementos arquitetónicos para projetar níveis envolventes no mundo real com RA e no ecrã apenas com 3D. A jogabilidade envolvente adapta-se ao mundo real do jogador, incluindo localização, hora e clima local.

A RA está envolvida com os mundos físico e digital, transformando a forma como as pessoas compram, aprendem, jogam e interagem com o conteúdo. Marcas e criadores podem usar RA para aproximar o seu conteúdo das pessoas e ajudá-las a explorar o mundo numa dimensão totalmente nova.

Recentemente, a Google também anunciou o Geospatial Creator, que permite que programadores, criadores e animadores criem e publiquem experiências de AR baseadas em localização imersivas facilmente, sem a necessidade de codificar e nas ferramentas que eles já conhecem: Unity e Adobe Aero.