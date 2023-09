Western Digital lança o SN770M, um SSD pensado para consolas portáteis

Com o aparecimento de cada vez mais consolas portáteis, há que criar os componentes necessários para alimentar estes equipamentos e permitir que ofereçam a melhor qualidade aos jogadores. Desta forma, a Western Digital anunciou o seu novo SSD WD_BLACK SN770M, projetado especialmente para consolas portáteis.

WD_BLACK SN770M: o SSD para consolas de jogos portáteis

Se está a pensar comprar uma das novas consolas portáteis já existentes no mercado ou algum modelo que será lançado brevemente, então fique também a saber que a Western Digital (WD), lançou um novo SSD dedicado a estes equipamentos. Trata-se do WD_BLACK SN770M e é um disco de alto desempenho para as consolas mais modernas da última geração, como a Steam Deck da Valve ou a ROG Ally da ASUS, a qual já certificou o produto para uso nos seu produto.

De acordo com Eric Spanneut, vice-presidente de soluções SSD para clientes da Western Digital, "o tamanho dos jogos continua a crescer, o que faz com que as consolas portáteis sejam preenchidas com novos títulos e atualizações. O novo SSD WD_BLACK SN770M NVMe expande o armazenamento disponível em até 2 TB de capacidade e foi projetado especificamente para lidar com o desempenho máximo dos jogos mais exigentes para consolas portáteis".

Este SSD está disponível nas variantes de 500 GB, 1 TB e 2 TB de capacidade de armazenamento interno. O modelo de 500 GB atinge velocidades sequenciais de até 5.000 MB/s em leitura e até 4.000 MB/s em escrita. Já os modelos de 1 TB e 2 TB conseguem uma velocidade de leitura de 5.150 MB/s e até 4.900 MB/s na escrita.

No que respeita à durabilidade, o modelo base de 500 GB consegue gravar até 300 TB de dados até apresentar alguma falha; o modelo de 1 TB suporta até 600 TBW; e o modelo de 2 TB é capaz de gravar até 1.200 TB antes de falhar. Todas estas três variantes oferecem com uma garantia de 5 anos. Contam com um design M.2 2230, interface PCIe 4.0, tecnologia nCache 4.0 e suporte para API Microsoft DirectStorage.

Shawn Yen, vice-presidente de jogos da ASUS, disse que "a ASUS ROG Ally leva os jogos portáteis a novos níveis. Os títulos Triple A têm mais de 150 GB de tamanho, portanto, com o armazenamento fornecido pelo novo SSD WD_BLACK SN770M, otimizado para uso na ROG Ally, o jogador pode jogar muito mais jogos".

Quanto aos preços, o modelo de 500 GB tem um preço recomendado de 88,99 euros, o de 1 TB custa 127,99 euros e o de 2 TB tem um valor de 237,99 euros.