Tesla arrasa mercado dos elétricos nos EUA assegurando 60% de quota

A Tesla não joga no campo dos elétricos sozinha e são cada vez mais as fabricantes que se juntam à corrida. Apesar da concorrência, a fabricante está quase que a monopolizar o mercado, nos Estados Unidos da América (EUA), assegurando 60% da quota.

Apesar da crescente concorrência, os números mostram que a Tesla não só não está a perder quota de mercado, como continua a ganhá-la. Os dados de vendas dos primeiros sete meses do ano nos EUA mostram que a fabricante de Elon Musk vendeu 390.377 unidades, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado.

Estes números conferem à Tesla uma quota de mercado no segmento dos automóveis elétricos de 59,5%. Trata-se de um número impressionante, especialmente quando comparado com os seus rivais mais próximos: a Chevrolet, que está em segundo lugar, com quase 40.000 novos registos dos seus veículos elétricos entre janeiro e julho, e uma quota de mercado de 6%; e a Ford, em terceiro lugar, com 33.955 registos entre janeiro e julho, com 5,2%.

No total, o mercado norte-americano registou 655.986 automóveis elétricos nos primeiros sete meses do ano, um aumento de 67% em relação ao ano anterior e uma quota de vendas total de 7,2%.

Só em julho, a Tesla entregou 60.769 unidades neste mercado, enquanto todas as outras fabricantes de automóveis elétricos entregaram 48.566 unidades.

