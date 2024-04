É desta forma muito básica que a Tesla corrige o problema do acelerador da Cybertruck

A Cybertruck é o mais recente carro elétrico da Tesla a apresentar problemas de construção. Aparentemente este será um problema simples de resolver, que é grave se acontecer aos condutores. A solução foi agora revelada e é muito básica para quem pagou (pelo menos) 61 mil dólares.

A forma básica da Tesla corrigir o problema da Cybertruck

Foi no final da semana passada que surgiu o mais recente problema técnico na Tesla. Desta vez não é simples de resolver com uma atualização de software ou uma calibração feita remotamente. Isso obriga a Cybertruck a ter uma intervenção nas oficinas da marca.

Dada a importância desta intervenção, esperava-se que fosse complicada e que requeresse a utilização de técnicas especiais. Afinal, e como foi agora revelado, tudo não passa de um simples furo e a aplicação de um rebite na zona do pedal do acelerador.

Este processo é de tal forma simples que demora apenas 35 segundo a realizar pela Tesla. Este novo rebite será usado para prender o pedal para que este não se solte devido à "mudança não aprovada" durante o processo de fabrico, o que o tornou mais escorregadio do que o pretendido.

O processo tem outras etapas obrigatórias, incluindo medir "a distância entre a parte inferior do pedal do acelerador de alumínio e a parte inferior do apoio do pedal" antes do início do trabalho. Se a parte inferior estiver a 5 mm ou mais da parte inferior do pedal, deverão substituir todo o conjunto do pedal.

Pedal do acelerador tratado com um simples rebite

Depois de tudo concluído, os técnicos da Tesla devem inspecionar o trabalho com um espelho e limpar quaisquer detritos que o processo tenha deixado na Cybertruck do cliente. Esta pickup tem um preço que pode ir até aos 100 mil dólares e veio com um pedal de acelerador não confiável.

É desta forma simples, básica e até quase artesanal que a Tesla resolve o seu mais recente problema. Não é ainda sabido se esta é a solução final ou que posteriormente a Tesla irá tratar desta situação de forma mais profissional com a troca do pedal do acelerador.