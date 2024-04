Snapdragon X: Qualcomm quer bater a Intel e a AMD e já prepara as armas para isso

Os SoC ARM estão a ganhar espaço no campo dos PCs e a Qualcomm quer conquistar o seu espaço. As provas de que esta arquitetura é atualmente uma das propostas mais equilibradas e que consegue bater-se com o que era até agora o padrão. O Snapdragon X está a chegar e a Qualcomm quer assim preparar-se para bater-se com a Intel e a AMD.

Qualcomm quer bater a Intel e a AMD

Os muitos anos que a Qualcomm tem no campo dos SoC para smartphones dá a esta empresa uma vantagem única. Conhece esta arquitetura de forma única e sabe como a preparar para estar presente nos PCs. As suas propostas estão já a ser preparadas e m breve vão surgir novidades.

Esta ideia vem de uma das mais recentes publicações feitas no canal da Qualcomm. Um pequeno vídeo lançado num tweet mostra que no próximo dia 24 a empresa terá novidades da sua gama Snapdragon X. Um simples X tridimensional quer cativar os utilizadores para estas surpresas.

Snapdragon X é a arma para isso

A Qualcomm não confirmou diretamente o lançamento do Snapdragon X Elite e X Plus no teaser, mas especulações apontam que a grande revelação acontecerá no dia 24 de abril. Adicionando peso a essas especulações está o recente rumor do Lenovo Yoga Slim 7, usará o SoC Snapdragon X Elite. Alegadamente, o próximo notebook Lenovo pode ser o primeiro a apresentar o novo SoC da Qualcomm.

Os benchmarks do Snapdragon X Elite sugerem que ele supera o SoC M3 da Apple por uma margem significativa no Geekbench. Surpreendentemente, teve um desempenho equivalente ao Core i7-13700HX da Intel, Core i9-13900H e à mais recente proposta da AMD, o Ryzen 9 8945HS.

CPUs Core único Vários Core SnapdragonX Elite 2.427 14.254 Núcleo i9-13900H 2.337 10.591 Núcleo i7-13700HX 2.284 11.636 Ryzen 9 8945HS 2.374 11.650

Concorrência terá de se aplicar neste momento

Se esses números corresponderem ao desempenho real, o novo SoC da Qualcomm poderá representar uma séria concorrência para os players estabelecidos da indústria. Há até rumores de um recurso de IA do Windows 11 que pode ser exclusivo para dispositivos com o Snapdragon X Elite.

Este poderá ser um momento de mudança e onde a Qualcomm poderá começar a ganhar espaço no mercado dos PCs. A Intel e a AMD podem em breve ter um concorrente de peso, que quer certamente dominar o mercado e oferecer o que este precisa.