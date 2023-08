TSMC vai mesmo ter uma fábrica na Alemanha: um projeto de 10 mil milhões de euros

Ao longos dos últimos anos a Europa tem tentado ter no seu território algumas fábricas das mais importantes indústrias do Mundo. E um dos negócios mais recentes está a acontecer na Alemanha onde o país conseguiu garantir a nova e primeira fábrica da TSMC na Europa, sendo que a fabricante destinou agora 3,5 mil milhões de euros para essas mesmas instalações, um projeto que poderá ascender os 10 mil milhões de euros.

1ª fábrica da TSMC na Alemanha custará 10.000 milhões de euros

Segundo as informações divulgadas pela Reuters, nesta terça-feira a TSMC destinou um montante de 3,5 mil milhões de euros para a sua nova fábrica na Alemanha, a qual também conseguiu um apoio do estado alemão e cujo investimento total rondará os 10 mil milhões de euros. E este é mais um significativo passo para trazer importantes e fundamentais redes de fornecimento ao nosso continente.

Esta será a primeira fábrica da gigante taiwanesa na Europa e a terceira fora das regiões tradicionais de Taiwan e China. E certamente que estas instalações vão promover significativamente a indústria de chips e semicondutores domésticos na capital alemã de Berlim, os quais são também essenciais para o setor automóvel.

Lembramos que estes apoios estatais também foram possíveis graças à aprovação, por parte da União Europeia, do subsídio European Chips Act, o qual engloba um montante de 43 mil milhões de euros para que a Europa consiga duplicar a sua capacidade de fabrico de chips até ao ano de 2030. O plano é que o continente consiga alcançar a Ásia e os Estados Unidos da América, que são potências neste segmento, especialmente depois que a escassez e os elevados preços dos equipamentos, provocados pela pandemia, originaram graves consequências nas fabricantes de automóveis e de outras máquinas na Europa.

Segundo as autoridades locais, a Alemanha, que já pretendia conseguir estas instalações no país desde 2021, vai contribuir com 5 mil milhões de euros para a fábrica que se irá localizar em Dresden. O chanceler alemão Olaf Scholz, disse que "a Alemanha provavelmente está a tornar-se no principal local de produção de semicondutores na Europa. Isso é importante para a resiliência das estruturas de produção em todo o mundo, mas também é importante para a viabilidade futura do nosso continente europeu e, claro, é particularmente importante para a viabilidade futura da Alemanha".

A nova fábrica na Alemanha será 70% da TSMC e as alemãs Bosch, Infineon e a holandesa NXP vão ter, cada uma, 10%. Estima-se que as novas instalações, que devem abrir portas em 2027, ofereçam cerca de 10.000 postos de trabalho e que tenhm a capacidade de produzir cerca de 40.000 wafers por mês.