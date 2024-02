Apple está a desenvolver iPhones dobráveis em formato de concha

Muitas marcas já apostaram no segmento dos telemóveis dobráveis, mas há um nome que ainda não se encontra neste ramo, que é o da Apple. Mas as recentes informações mostram que a marca da maçã já está a desenvolver iPhones dobráveis em formato de concha.

Apple está a criar iPhones dobráveis em forma de concha

De acordo com as informações recentes, a Apple já está a construir os protótipos de pelo menos dois iPhones que se dobram em formato de concha. Os detalhes foram revelados pelo canal The Information (via Reuters) nesta quarta-feira (7) e foram referidos por uma pessoa com conhecimento direto sobre o assunto.

Segundo o que foi referido, os iPhones dobráveis já se encontram numa fase de desenvolvimento inicial mas, para já, não está nos planos da Apple que a produção em massa destes equipamentos aconteça neste ano de 2024 nem no próximo ano de 2025. Portanto, possivelmente só depois disso é que teremos no mercado smartphones que fechem em concha com o símbolo da maçã cravado na parte traseira do equipamento.

As informações indicadas pela fonte revelam ainda que, recentemente, a empresa de Cupertino contactou pelo menos uma fabricante do continente asiático para obter componentes relaiconados a dois modelos de iPhones dobráveis, mas de tamanhos diferentes.

A Reuters tentou obter mais informações junto da Apple, mas a marca liderada por Tim Cook ainda não havia respondido ao pedido de esclarecimentos.

Será que está para breve um iFlip?