Apple lançou a versão RC do iOS 16.6… vem aí a versão final

A Apple continua a desenvolver o iOS 16, mais concretamente a versão iOS 16.6. Depois de várias versões beta, chega a Release Candidate que é o último passo antes da versão final. E, claro, só para setembro é que iremos ter o iOS 17.

O que há de novo no iOS 16.6 RC?

A Apple lançou a versão RC do iOS 16.6 e iPadOS 16.6, watchOS 9.6, macOS Ventura 13.5 e tvOS 16.6 para programadores. Portanto, quer isto dizer que este é o último teste das compilações antes de um lançamento formal.

Os programadores que participam do programa de teste podem obter as compilações mais recentes no site Apple Developer Center ou diretamente no seu dispositivo em Definições > Atualização de software onde encontrarão a nova versão.

Conforme é possível ver no site da Apple, a nova compilação RC é o número 20G75, substituindo a quinta compilação, 20G5070a.

Sobre as novidades, a Apple não fornece detalhes sobre o que encontrar nas compilações, tornando-as mais uma versão de desempenho e correção de bugs do que uma versão com recursos. A empresa testa simultaneamente as suas versões mais recentes, como o iOS 17 e iPadOS 17, que estão cheios de recursos e devem ser lançados neste outono.

