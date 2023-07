Já há data para o Comando Access para a PlayStation 5

A Sony Playstation já revelou a data oficial para o lançamento do seu novo comando, Access. Trata-se de um periférico para a sua consola Playstation 5 extremamente inclusivo que pretende unir ainda mais os jogadores de todo o Mundo, independentemente das suas limitações físico motoras.

Tal como acompanhámos (ver aqui ou aqui), a Sony Playstation encontra-se a preparar o lançamento do novo comando Access, um comando altamente inclusivo destinado a que todos, independentemente das suas limitações físico motoras, possam usufruir da Playstation 5 e dos seus jogos.

Com efeito, a Sony Interactive Entertainment revelou no final da semana passada que o Access, o novo comando acessível e altamente personalizável para a PlayStation 5, estará disponível em todo o mundo a partir do próximo dia 6 de Dezembro por 89,99€ (preço recomendado). As reservas, no entanto, estarão disponíveis já a partir de 21 de Julho, tanto na PlayStation Direct, como nos pontos de venda habituais.

De realçar que, para além deste anúncio, foi ainda partilhado um novo trailer em português sobre este kit de comando para as consolas Playstation 5, que permite criar novas formas de jogar e que foi concebido para ajudar os jogadores com deficiência a jogarem de forma mais confortável, durante mais tempo.

Criado para um acesso fácil, o Access pode ser operado em qualquer orientação em 360° e utilizado em superfícies planas ou ser acoplado a um suporte de padrão AMPS.

Desenvolvido em colaboração com a comunidade de acessibilidade, o Access permite aos jogadores criarem o seu próprio esquema com os botões trocáveis, personalizarem a sua cobertura do manípulo de acordo com as suas preferências, ajustarem o seu braço do manípulo para o máximo de conforto, criarem perfis personalizados reconfigurando os botões, atribuírem dois controlos ao mesmo botão, configurarem botões para fazerem toggle on/off, ajustarem a sensibilidade dos manípulos e a zona morta e, entre outras coisas, alternarem rapidamente entre perfis personalizados.

O Playstation Access, estará disponível em todo o mundo a partir do próximo dia 6 de Dezembro com as reservas disponíveis desde dia 21 de julho.