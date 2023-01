Project Leonardo revelado para a PlayStation 5

A Sony Playstation começa o ano de 2023 com uma novidade bastante interessante e que tem como objetivo, o de promover uma maior e mais abrangente acessibilidade aos jogos da sua consola Playstation 5: Project Leonardo.

Venham saber um pouco mais sobre este novo e, de certa forma, revolucionário controlador para a Playstation 5.

A Sony Interactive Entertainment apresentou esta semana o Project Leonardo, um novo e revolucionário comando de acessibilidade para a PlayStation 5.

A apresentação foi na CES 2023, e revelou um novo comando de acessibilidade altamente personalizável para a PlayStation 5, desenhado para ultrapassar as barreiras de acesso aos videojogos para jogadores com alguns tipos de incapacidades.

As suas diversas opções de personalização permitem a estes jogadores jogarem com facilidade e desfrutarem de sessões de jogo mais cómodas e duradouras.

Mas o que é o Project Leonardo?

Bem! De uma forma simplista e resumida, o Project Leonardo é o nome de código dado a um novo comando para a Playstation 5, com algumas particularidades especiais que permitem que seja usado por quem tenha determinados problemas incapacitantes de uso dos normais comandos.

Este novo comando, foi criado para ultrapassar muitos dos desafios mais comuns que jogadores com capacidades motoras limitadas enfrentam e que os impossibilitam de usufruir dos seus jogos preferidos nas consolas Playstation 5.

Entre os principais obstáculos encontrados e que o Project Leonardo tentará erradicar encontramos, a dificuldade em segurar um comando por longos períodos, pressionar com precisão pequenos grupos de botões ou gatilhos, ou posicionar os polegares e dedos da maneira ideal num comando padrão.

Características em destaque do Project Leonardo

Alta personalização de hardware: o Project Leonardo é uma tela para os jogadores criarem a sua própria experiência de jogo. Inclui um kit de componentes trocáveis, botões e tampas analógicas de diferentes tamanhos;

Alta personalização de software: na PlayStation 5, os jogadores poderão personalizar a sua experiência de jogo por meio de mapeamento de botões e perfis de comando, ou seja, poderão ser criados perfis específicos

Funciona em colaboração com outros dispositivos e acessórios de acessibilidade de terceiros: pode ser usado sozinho, com outro comando Project Leonardo, ou em conjunto com o comando DualSense. Pode ser expandido através de quatro portas AUX de 3,5 mm;

O comando Project Leonardo foi idealizado e projetado com o apoio de vários peritos em acessibilidade, membros da comunidade e criadores de videojogos com a finalidade de criar um produto final mais universal e mais fiável.

Organizações especializadas em acessibilidade e problemas relacionados, como a AbleGamers, SpecialEffect ou a StackUp, também estiveram presentes no desenrolar do projeto fazendo deste comando um periférico extremamente configurável e que consegue funcionar com muitos acessórios de acessibilidade de terceiros.

O pacote inclui um kit de componentes diversificados, incluindo vários capas para os sticks analógicos e botões, que podem ser compostas em redor do centro do comando de forma a permitir vários setups distintos e desejados.

A própria distância entre o stick analógico pode ser ajustada de acordo com as preferências do jogador, permitindo assim ter um acesso mais imediato/simples.

Estes componentes juntos permitem aos jogadores, ajustar o Project Leonardo que funcione mais adequadamente tendo em conta a sua força, alcance de movimentos e outras necessidades físicas mais especificas.

O Project Leonardo é ainda expansível através de 4 entradas 3.5mm AUX, permitindo desta forma, suportar vários periféricos de third-party compativeis. Estas entradas permitem que se liguem switches, botões ou sticks analógicos especiais com o comando Project Leonardo. Cada um destes acessórios externos poderá ser conectado ou desconectado e podem ser configurados como qualquer outro botão.

O Project Leonardo foi o grande protagonista da apresentação da PlayStation na conferência CES 2023 realizada na madrugada do dia 5 de janeiro.

Outras novidades foram reveladas no evento sobre vários outros temas do universo Playstation, como por exemplo o PlayStation VR2.

Foi ainda revelado o filme Gran Turismo, onde entrarão as estrelas norte-americanas Orlando Bloom e David Harbour (ver vídeo acima), e houve também tempo para a divulgação oficial de que, entre novembro de 2020 e dezembro de 2022, foram vendidas mais de 30 milhões de consolas PlayStation 5.