Last Train Home, uma viagem de comboio… diferente!

A THQ Nordic e os estúdios checos Ashborne Games encontram-se a trabalhar em Last Train Home, o seu próximo jogo que se revela como um titulo com bastante potencial. Trata-se de uma viagem de comboio como ainda não foi retratada em videojogo, até agora. Venham saber mais...

A história de Last Train Home coloca os jogadores a vestir a farda de um comandante das tropas da Legião Checoslovaca, em finais da Primeira Grande Guerra.

Enquanto regressam ao seu País Natal de comboio, os soldados checos têm de atravessar o território russo, no preciso momento em que o país soviético se encontra mergulhado numa guerra civil. Encurralados nesse comboio militar e fortemente armado, os jogadores e os pobres soldados checos têm de ultrapassar o território inóspito e difícil da Sibéria enquanto passam por cidades hostis, no seu caminho para casa.

De forma a retratar mais fielmente esse período da história do país, a equipa contou com a colaboração oficial da Comunidade Legionária da Checoslováquia.

Todo o trabalho foi feito com o objetivo de trazer mais realismo ao jogo, desde a locomotiva que os transporta, aos carros de infantaria usados, cozinha, ambulâncias, artilharias e muito mais.

Apesar da ação ter inicio no comboio, grande parte das missões passam por enviar esquadrões de soldados a pilhar as cidades por onde passam, ou a defender-se de ataques inimigos.

Toda a ação decorre em tempo real, com uma forte componente tática, tendo de usar o meio ambiente e elementos do cenário como pontos estrategicamente importantes para os confrontos.

À medida que a ação avança, o jogador vai desbloqueando novas habilidades para os seus soldados havendo, dessa forma, uma abordagem ao estilo RPG.

O próprio comboio pode receber melhorias ao longo do jogo, transformando-o dessa forma, em muito mais que um simples meio de locomoção.

"Após o anuncio de Last Train Home, observámos alegremente as comparações que jogadores fizeram com outros títulos de sucesso como Company of Heroes, Frostpunk ou Commandos. estas Essas comparações enchem-nos de orgulho, pois tratam-se de jogos extremamente bem recebidos pela critica e pelos jogadores. E com razão o fazem, pois bebemos alguma inspiração de cada um deles, para criar este jogo que é único na sua forma de apresentar a combinação perfeita entre estratégia, gestão, survival e componente militar.” referiu Dominik Jícha, Marketing Manager da Ashborne Games.

Last Train Home será lançado para PC, via Steam, mas ainda sem data concreta de lançamento anunciada.