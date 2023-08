Red Dead Redemption prepara-se para fazer história

Red Dead Redemption, o fantástico jogo da Rockstar Games que levou milhões de jogadores por esse mundo fora, numa aventura pelo Oeste Selvagem encontra-se prestes a fazer história.

Red Dead Redemption, foi um verdadeiro marco no mundo dos videojogos e do ecossistema da Rockstar Games. Aliás, foi precisamente a experiência da equipa em particular com Grand Theft Auto que possibilitou o tremendo sucesso deste western digital.

Graças a essa mesma experiência das equipas da Rockstar, Red Dead Redemption conseguiu criar um gigantesco mundo aberto à exploração, em pleno Farwest norte-americano, levando milhões de jogadores a vestirem a pele de John Marston, um antigo fora-da-lei e a prosseguirem a sua demanda por justiça.

Um pouco à semelhança de Grand Theft Auto, Red Dead Redemption decorre num mundo gigantesco aberto para ser explorado e que apresenta uma miríade de pontos de interesse, locais de extrema beleza para descobrir, histórias para revelar, mistérios para desvendar.

Existem centenas de missões secundárias e inúmeros eventos a ocorrerem a todo o momento e com uma vertente multiplayer extremamente viciante e que convida os jogadores a aliarem-se a outros foras-da-lei, Red Dead Redemption é, sem duvida, um dos melhores jogos de sempre.

Acontece que Red Dead Redemption (e a expansão de terror, Undead Nightmare) foi lançado originalmente para Playstation 3 e Xbox 360 e recentemente, este fantástico jogo da Rockstar vai ver os seus horizontes abertos. Isto, pois vai ser lançado muito em breve (dia 17 de Agosto), para a Nintendo Switch e para a Playstation 4.

Numa conversão feita pela Double Eleven Studios, ambas as versões para a Nintendo Switch e Playstation 4 combinam as duas experiências clássicas para que jogadores novos e fãs antigos possam desfrutá-las nos consoles mais modernos, incluindo retro compatibilidade com o PlayStation 5.

Além da experiência clássica de um jogador, pela primeira vez o jogo terá a opção de texto nos seguintes idiomas: chinês simplificado e chinês tradicional, coreano, polaco, português brasileiro, russo e espanhol latino-americano.

Por fim, convém referir que o pacote com Red Dead Redemption e Undead Nightmare custará 49,99€ na Nintendo Switch eShop e na PlayStation Store, sendo que a versão física será lançada apenas em 13 de Outubro.