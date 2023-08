iOS 17 beta 6 traz poucas novidades, mas o “tal botão” mudou de lugar

Na caminhada até à versão final, que deverá ser lançada a 13 de setembro, a Apple disponibilizou mais uma versão beta para alguns dos seus sistemas operativos. Salta à vista o botão atender/desligar a chamada que está noutro lugar.

O que há de novo no iOS 17 beta 6?

Desde há algumas semanas que os utilizadores, que já usam a versão beta do iOS 17, se andavam a "queixar" que o botão atender chamada estava no lugar errado. Possivelmente por usarem o iPhone na mão esquerda, este botão ficou mais longe do polegar, o que dificulta atender sem recurso à outra mão.

Os "rumores" recentes apontavam para a alteração do botão nesta beta 6 para programadores e beta 4 para testers.

Já é possível descarregar a atualização via OTA do iOS 17 beta 6, watchOS 10 beta 6, bem como as ligações IPSW, juntamente com o iPadOS 17 beta 6, o iOS 17 public beta 4 e o iPadOS 17 public beta 4.

Os lançamentos acima mencionados ocorrem apenas uma semana depois de as versões beta anteriores terem sido lançadas para programadores e utilizadores inscritos no programa de beta testers.

Normalmente, a Apple mantém um intervalo de cerca de duas semanas entre as novas versões beta, e só muda para um intervalo semanal quando a versão final está mais próxima do lançamento.

Com os rumores de que o evento iPhone 15 da Apple terá lugar na segunda semana de setembro, esperamos que as versões RC do iOS 17 sejam lançadas ao mesmo tempo que o dia do anúncio do evento iPhone 15, com o lançamento público subsequente a ocorrer cerca de uma semana depois.

Assim, poderá já atualizar os seus dispositivos para as novas betas.