Até hoje muitas das dicas que vamos deixar já eram possíveis, mas exigiam um cabo Lightning para USB-C. Com a chegada do iPhone 15, o mundo abriu-se em termos de compatibilidade através da porta USB-C. Veja então o que pode ligar ao seu novo iPhone.

Em 2012, com o lançamento do iPhone 5, a Apple inovava com uma porta de carregamento e dados que vinha substituir o conector dock de 30 pinos. Em 2023, a empresa de Cupertino foi "obrigada" a dar um passo em frente e adotar no iPhone uma porta mais moderna, o USB-C.

A Apple já usa há vários anos a porta USB-C na linha iPad e Mac (também numa série de AppleTV da 4.ª geração). Portanto, não é uma novidade. Contudo, por razões que só a Apple sabe, esta porta ainda não tinha chegado ao iPhone.

As principais diferenças entre USB-C e Lightning A Apple deu o salto para a porta Lightning depois de ter "esgotado" o desempenho do conector de 30 pinos. O Lightning tem sido um dos elementos reconhecidos como uma das mais significativas evoluções na área de portas de comunicação. Contudo, é apenas para uso dos dispositivos Apple e para "transpor" para fora do ecossistema, têm de existir adaptadores. Isso pode ser em alguns cenários... limitador! Como mencionamos anteriormente, o Lightning foi um cabo criado por e para dispositivos Apple. É uma porta reversível, rápida e que quando apareceu (ainda o mundo vivia com o miniUSB e microUSB) era inovadora. A porta Lightning também se destacou pela capacidade de transferência de dados, além de carregar dispositivos. As taxas de transferência de dados da porta Lightning podem variar dependendo do dispositivo e da geração do conector. As velocidades de transferência mais comuns associadas à porta Lightning incluem: USB 2.0 Speeds (480 Mbps) : Os primeiros dispositivos com conector Lightning, como o iPhone 5 lançado em 2012, suportam velocidades de transferência de dados USB 2.0, que têm uma taxa máxima de 480 megabits por segundo (Mbps).

: Os primeiros dispositivos com conector Lightning, como o iPhone 5 lançado em 2012, suportam velocidades de transferência de dados USB 2.0, que têm uma taxa máxima de 480 megabits por segundo (Mbps). USB 3.0 Speeds (5 Gbps): Alguns dispositivos mais recentes, como o iPad Pro (12,9 polegadas, segunda geração, lançado em 2017), suportam velocidades de transferência de dados USB 3.0, que têm uma taxa máxima de 5 gigabits por segundo (Gbps). Mas a principal desvantagem, como já dissemos, é que não era um carregador universal e o USB-C chegou para mudar esta realidade. A taxa de transferência de dados da porta USB-C pode variar com base na especificação USB subjacente. As velocidades de transferência mais comuns associadas à porta USB-C incluem: USB 2.0 (480 Mbps) : Esta é a taxa de transferência mais básica, equivalente à velocidade do USB 2.0.

: Esta é a taxa de transferência mais básica, equivalente à velocidade do USB 2.0. USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) : Às vezes chamado de "SuperSpeed USB", esta velocidade oferece uma taxa de transferência de dados de até 5 gigabits por segundo.

: Às vezes chamado de "SuperSpeed USB", esta velocidade oferece uma taxa de transferência de dados de até 5 gigabits por segundo. USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) : Esta é uma versão mais rápida do USB 3.1, oferecendo uma taxa de transferência de até 10 gigabits por segundo.

: Esta é uma versão mais rápida do USB 3.1, oferecendo uma taxa de transferência de até 10 gigabits por segundo. USB 3.2 (até 20 Gbps) : O USB 3.2 é uma especificação mais recente que pode oferecer taxas de transferência de até 20 gigabits por segundo. Ela utiliza canais duplos de 10 Gbps para atingir essa velocidade.

: O USB 3.2 é uma especificação mais recente que pode oferecer taxas de transferência de até 20 gigabits por segundo. Ela utiliza canais duplos de 10 Gbps para atingir essa velocidade. USB4 (até 40 Gbps) : O USB4 é uma das especificações mais recentes e usadas. Oferece uma velocidade máxima de até 40 gigabits por segundo. É importante notar que a velocidade real pode variar com base no hardware específico e nos cabos utilizados.

: O USB4 é uma das especificações mais recentes e usadas. Oferece uma velocidade máxima de até 40 gigabits por segundo. É importante notar que a velocidade real pode variar com base no hardware específico e nos cabos utilizados. USB4 2.0 (até 120 Gbps): Foi revelado em 2022 para permitir taxas de transferência de dados de até 80 ou 120 Gb/s, de acordo com o modo de operação. Esta versão também traz uma implementação do USB Power Delivery que oferece até 240 W para alimentação elétrica.

O que podemos ligar ao USB-C do iPhone 15?

A importância do USB-C reside na múltipla capacidade de ligar acessórios de diversos tipos e com funções diversificadas. Vamos fazer uma breve revisão de todo o potencial do USB-C no iPhone 15.

1 - Carregamento universal com um único cabo

Este tem sido o argumento primordial da Comissão Europeia que "forçou" a Apple a adotar a nova porta no seu smartphone. O iPhone 15 tem USB-C e provavelmente os novos utilizadores têm por casa cabos USB-C de outros dispositivos, como Macs ou iPads Pro (ou até de discos portáteis, telemóveis Android, carregadores, entre outros).

A universalidade do USB-C significa que com qualquer cabo podemos carregar o iPhone 15 e outros dispositivos como os AirPods com a caixa USB-C, o controlo remoto da Apple TV de última geração, etc.

É importante notar que, para carregar o iPhone 15 à velocidade máxima, é necessário um adaptador de corrente de 20 ou 30 volts. Podemos utilizar um adaptador de maior capacidade, como o dos Macs, e o iPhone 15 otimizará e gerirá o carregamento.

Portanto, se um dia estiver sem energia na bateria ou se quiser dar energia a alguém que tenha um iPhone 15 ou um Android, poderá fazer.

2 - Ligar um disco externo para poder ter backups diretos do iPhone

Com o iPhone 15 poderá usar a nova porta USB-C e ligar um disco rígido para poder gerir os conteúdos a partir da aplicação Ficheiros.

Ligue o seu disco externo ao iPhone 15;

Abra a app Ficheiros no iPhone:

no iPhone: Agora veja dentro do disco o que tem disponível, crie uma pasta Fotos iPhone;

Abra a app Fotografias e selecione todas as fotos que pretende enviar para o disco

De seguida clique no ícone Partilhar (canto esquerdo inferior) e escolha a app Ficheiros

Dentro da app Ficheiros escolha a pasta que criou para fazer backup das suas fotos do iPhone.

Esta é outra funcionalidade que pode dar à porta USB-C no seu iPhone 15. Pode mesmo criar a sua cloud em casa e nunca padecer de falta de espaço no iPhone.

Também podemos ligar um leitor de cartões para podermos ter acesso aqueles cartões SD que têm muitas imagens que tiramos com a nossa câmara fotográfica e gostaríamos de ter acesso via iPhone.

3 - Ligar o iPhone 15 a um ecrã externo

Outro acessório ao qual podemos ligar o nosso iPhone 15 via USB-C é um ecrã externo. Podemos enviar o conteúdo do nosso ecrã diretamente para um monitor utilizando um cabo USB-C para HDMI compatível com o nosso iPhone.

Através deste sistema, podemos duplicar o ecrã do nosso iPhone e desfrutar do conteúdo diretamente no monitor.

No site oficial da Apple, temos um grande número de acessórios de cabo para executar cada uma das funções descritas acima, mas quase qualquer cabo ou acessório compatível com USB-C será diretamente compatível com o iPhone 15, portanto, às vezes, não será necessário gastar tanto dinheiro no site oficial da Apple para ter um cabo funcional.

4 - Mais hardware para alimentar o iPhone 15

Não só podemos utilizar o iPhone 15 e o USB-C para carregar o dispositivo, como também podemos ligar-lhe todo o tipo de hardware: teclados, ratos, auscultadores e muito mais.

Quase todos os acessórios que se ligam através de USB-C funcionam com o iPhone 15 sem necessidade de instalar controladores ou algo do género - basta ligar e usar.

Alguns exemplos interessantes podem ser auscultadores, microfones, luzes, adaptadores USB-C para Ethernet para dar uma ligação à Internet a um dispositivo ou um teclado para gerar música diretamente a partir do nosso iPhone.

5 - Desfrutar da reprodução de áudio sem perdas

Assim como a agora extinta porta Lightning, a porta USB-C no iPhone 15 suporta saída de áudio através de EarPods USB-C da Apple e outros auscultadores de terceiros. Também podemos usar adaptadores de auscultadores USB-C para 3,5 mm adequados, se necessário.

Em segundo lugar, se quisermos desfrutar de música de alta qualidade e sem perdas, isso também é possível através da porta USB-C (embora já o pudéssemos através da porta Lightning).

6 - Usar Ethernet no iPhone

A porta USB-C do iPhone também permite utilizar Ethernet quando se utiliza um dongle USB-C adequado que tenha uma porta Ethernet.

Estas são algumas dicas de muitas que cada um dos leitores poderá tirar proveito. Sem dúvida que, pela popularidade da porta, existem inúmeros dispositivos e acessórios USB-C que já podem ligar ao vosso iPhone 15.