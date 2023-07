Conheça todas as novas funcionalidades do AirDrop no iOS 17

Uma das características mais marcantes do iPhone da Apple é o AirDrop, que permite enviar rapidamente fotografias ou pequenos ficheiros para outro iPhone dentro do alcance do Bluethoot. É uma funcionalidade que torna os iPhones melhores que muitos concorrentes que ainda tentam lançar algo parecido. Com o iOS 17 a Apple foi mais além e apenas com um aproximar muita coisa automaticamente acontece. Vamos saber mais.

Com a próxima grande atualização do sistema operativo, o iOS 17, a Apple está a adicionar uma série de novas funcionalidades fantásticas que irão certamente fazer do AirDrop uma das opções que mais utilizará.

A Apple está a tornar o AirDrop mais rápido e abrangente. Agora poderá passar todos o tipo de ficheiros convencionais (músicas, fotos, documentos, etc.) que usa e fazer partilhas de contactos, por exemplo, bastando aproxima um iPhone de outro ou um iPhone de um Apple Watch.

No que toca aos contactos, estes estão mais completos no próprio iOS 17, apresentam-se agora como um "Cartaz de contacto". Como se fosse um "poster" artístico da pessoa. Tudo isso pode ser partilhado com a onda da aproximação entre dispositivos Apple compatíveis.

É verdade que a facilidade de podermos ter o "canal AirDrop" aberto para todos pode trazer problemas. Aliás, a Apple já limitou isso no iOS 16.2 com um tempo de abertura ao mundo de apenas 10 minutos. No passado, alguns proprietários de iPhone queixam-se de serem o alvo indesejado de - digamos - material sensível. Aliás, vimos mesmo uma "ameaça de bomba" num avião que acabou mal para o engraçadinho.

Como tal, nesta próxima geração do AirDrop a empresa de Cupertino está igualmente a reforçar as medidas de segurança.

Aqui estão todas as novas funcionalidades do AirDrop e todas as razões pelas quais vai querer utilizar o AirDrop quando atualizar o seu iPhone para o iOS 17. Consulte também a nossa lista de iPhones que irão receber o iOS 17 para se certificar de que está preparado para a atualização.

1. Os Cartazes de contactos serão a sua identidade no AirDrop

Antes de utilizar o AirDrop com alguém, deve configurar o novo cartaz de contacto que será lançado no iOS 17. O seu cartaz de contacto será o rosto do seu iPhone e de tudo o que partilhar. Pode escolher a sua fotografia favorita ou um Memoji que tenha criado. A Apple permite-lhe adicionar o seu nome numa variedade de tipos de letra e escolher uma cor de fundo.

Quando utilizar o AirDrop com alguém, o poster do seu contacto será apresentado. Também aparecerá quando telefonar a alguém com um iPhone compatível. Os cartazes de contactos vão tornar-se uma parte importante da interface do iOS 17, e esperamos que a Apple os utilize de muitas formas diferentes.

2. O novo gesto AirDrop e o NameDrop

No passado, se quisesse usar o AirDrop com alguém, tinha de o encontrar num menu no seu ecrã. Com o iOS 17, a Apple adicionou um novo gesto que o iPhone e o Apple Watch reconhecerão. Quando aproxima dois dispositivos iOS ou Watch OS, a Apple inicia o processo de partilha.

A ação do gesto inicia uma animação com um aspeto muito interessante, um ondulante efeito que antecede a passagem do cartaz do seu contacto para o outro dispositivo com quem partilhar. Pode então optar por partilhar informações de contacto com alguém novo. Se tiver vários números de telefone e endereços de e-mail, o NameDrop permite-lhe escolher os que pretende enviar.

3. O AirDrop vai iniciar o SharePlay para música e muito mais

Estas novas funções de partilha funcionam com uma funcionalidade do iOS 17 chamada SharePlay. O SharePlay estará disponível para os programadores incluírem nas aplicações. Agora, em vez de partilhar apenas fotografias e ficheiros com o AirDrop, pode utilizar o iOS 17 para partilhar também experiências.

Com o SharePlay, pode juntar dois iPhones para partilhar uma lista de reprodução de música. Assim, você e o seu amigo estarão a ouvir a mesma música ao mesmo tempo. Podem fazer uma corrida ou uma festa de dança juntos, e o iOS 17 manter-vos-á em sincronia.

A Apple diz que será possível utilizar o AirDrop para iniciar uma sessão SharePlay para ver filmes, e há um grande número de aplicações que parecem ser suportadas, incluindo CrunchyRoll, Paramount Plus e Disney Plus.

A Netflix, que tem a sua própria funcionalidade de visualização partilhada, esteve notoriamente ausente da apresentação da WWDC sobre as novas funcionalidades AirDrop e SharePlay, mas estas ainda estão em desenvolvimento, pelo que não podemos saber com certeza se a Netflix será suportada.

Também será possível iniciar um jogo multijogador utilizando o novo gesto AirDrop e o SharePlay. Basta aproximar o telemóvel de outro iPhone com o mesmo jogo e podem começar a competir.

4. O AirDrop pode agora terminar o envio através do iCloud

Se alguma vez tentou enviar várias fotografias pelo AirDrop de uma só vez, sabe que pode ser aborrecido se estiver com pressa porque precisa de estar perto do dispositivo do destinatário. Com o iOS 17, pode começar a partilhar através do AirDrop e, se sair do alcance, o iPhone continuará a partilhar através do iCloud. Desde que o utilizador e o destinatário tenham contas iCloud, está tudo pronto.

Esta é uma grande melhoria, uma vez que, no passado, era necessário enviar uma ligação de transferência especial ou oferecer imagens de tamanho reduzido se não tivesse tempo para concluir uma sessão AirDrop. Agora, pode começar a partilhar, sair da cidade e os seus ficheiros e fotografias continuarão a ser enviados.

5. Finalmente, melhorias na segurança das comunicações

Há pessoas que já foram vítimas da receção de imagens e mensagens indesejadas através do AirDrop e, por vezes, tais imagens eram de conteúdo indesejável: de natureza gráfica ou sensível. A Apple trabalha para combater este problema, melhorando a segurança da comunicação no iOS 17.

O novo iOS 17 irá procurar conteúdos sensíveis nas fotografias AirDrop, bem como no cartaz de contactos de alguém que tente partilhar com outro utilizador. Se detetar algo desagradável, irá desfocar a imagem para que o utilizador possa escolher se quer ou não ser exposto ao conteúdo da mesma.

As novas funcionalidades de segurança de comunicação estarão disponíveis no AirDrop, iMessages (Mensagens), cartazes de contactos e até nas mensagens FaceTime (as novas mensagens de voz FaceTime serão adicionadas no iOS 17), e os programadores de aplicações de terceiros poderão oferecer as mesmas ferramentas de proteção.