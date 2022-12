iPhone novo? Então conheça as 12 novidades do iOS 16.2

O iOS 16.2 está agora disponível para os modelos do iPhone 8 e posteriores, após dois meses de testes. Com adições de última hora como o Apple Music Sing e a proteção de dados avançada, a atualização do software inclui mais de uma dúzia de novas funcionalidades e alterações para o iPhone. Estas novas funcionalidades incluem a nova app Freeform, dois novos widgets para o ecrã bloqueado, uma nova configuração do AirDrop, e muito mais.

Agora que recebeu o seu novo iPhone, venha conhecer as 12 novas funcionalidades que o iOS 16.2 trouxe na mochila.

1. Apple Music Sing

O Apple Music Sing é uma nova característica, semelhante ao karaoke, da aplicação Apple Music que lhe permite cantar ao longo de dezenas de milhões de músicas. A funcionalidade permite aos utilizadores baixar o volume dos vocais de uma música e assumir o papel de cantor/a.

O Apple Music Sing é compatível com dispositivos equipados com o chip A13 ou mais recente, incluindo os modelos do iPhone 11 e posteriores, iPads selecionados, e a mais recente Apple TV 4K.

2. Proteção de dados avançada no iOS 16.2

O iOS 16.2 introduziu uma funcionalidade opcional de Proteção de dados avançada que, quando ativada, expande a encriptação de ponta a ponta a muitas categorias de dados do iCloud, incluindo cópias de segurança de mensagens, fotografias, notas, lembretes, ficheiros de voz, e muito mais.

A Proteção de dados avançada está atualmente limitada aos utilizadores dos EUA e começará a ser aplicada no resto do mundo no início de 2023, de acordo com a Apple.

3. Aplicação Freeform

O iOS 16.2 inclui uma nova app de "desenho livre", o Freeform. A aplicação fornece um quadro infinito para desenhar e inserir notas, caixas de texto, formas, fotografias, vídeos, links, PDFs, e muito mais.

A app está também disponível no iPad e no Mac, e pode colaborar com outros em tempo real através do FaceTime e do iMessage (Mensagens).

O Freeform é mais útil no iPad dado que o dispositivo suporta o Apple Pencil, mas também pode tentar replicar a Monalisa no iPhone ou Mac, se preferir.

4. Dois novos Widgets para o ecrã bloqueado

Há dois novos widgets para o ecrã bloqueado no iOS 16.2: Sono e Medicação.

Com o widget Sono, pode ver o seu mais recente sono e as suas fases, enquanto o widget Medicação permite-lhe aceder rapidamente à sua agenda de medicamentos.

5. "Ecrã Sempre ligado" no iPhone 14 Pro e Pro Max

A partir do iOS 16.2, pode escolher a opção de "Ecrã sempre ligado" no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Isto resulta num ecrã bloqueado com um preto sólido, de aparência mínima, semelhante ao Android.

Este ecrã mostra informações importantes como hora, widgets, e notificações. Contudo pode esconder algumas destas informações.

Para configurar esta opção:

1. Aceda às Definições do seu iPhone 14 Pro ou Pro Max.

2. Deslize para baixo e clique em "Ecrã e Brilho".

3. Agora, clique em "Ecrã sempre ligado".

Configure à sua maneira de acordo com as opções dadas na página.

6. Jogos ao vivo através da Apple TV no iOS 16.2

O iOS 16.2 trouxe novamente o apoio a desportos ao vivo através da aplicação Apple TV, depois de esta ter sido desativada nos testes do iOS 16.1. A funcionalidade permite aos utilizadores do iPhone ver em direto as pontuações dos jogos da MLB, NBA, e Premier League, incluindo na Dynamic Island nos modelos do iPhone 14 Pro.

Durante um jogo da Premier League, por exemplo, a Dynamic Island mostra um painel de resultados ao vivo com o número de golos marcados por cada equipa.

A Apple diz que a funcionalidade está disponível para jogos da MLB para utilizadores nos EUA, Canadá, Austrália, Reino Unido, Brasil, México, Japão e Coreia do Sul, para além dos jogos da NBA e da Premier League apenas para utilizadores nos EUA e Canadá. Esta funcionalidade será provavelmente alargada a outras ligas desportivas no futuro.

7. Nova configuração do AirDrop

O iOS 16.2 substitui a anterior configuração "Todos" do AirDrop por uma opção limitada "Todos por 10 minutos" para reduzir os pedidos indesejados de estranhos.

O AirDrop volta agora automaticamente para "Só contactos" após 10 minutos.

Outras atualizações no iOS 16.2

8. Nova arquitetura da app Casa

Está disponível uma atualização para a aplicação Casa com nova uma arquitetura. A Apple diz que a nova arquitetura melhora o desempenho, eficiência e fiabilidade da aplicação para controlar acessórios domésticos inteligentes. Isto vem depois de a aplicação ter ganho suporte para os acessórios da Matter no iOS 16.1.

9. SharePlay

O SharePlay no Game Center permite-lhe jogar jogos multiplayer com as pessoas com quem está numa chamada de FaceTime.

10. 5G

O iOS 16.2 permite o suporte para redes 5G na Índia no iPhone 12 e posteriores.

11. Meteorologia

A app Meteorologia tem agora integrada uma secção de Notícias.

12. Mensagens

A pesquisa melhorada na aplicação Mensagens permite-lhe encontrar fotos baseadas no seu conteúdo, como um cão, carro, pessoa, ou texto.

