Apple lança iOS 16.2 para todos e traz muitas novidades

A Apple, depois de 4 versões beta e um RC está agora a disponibilizar ao público em geral o iOS 16.2. Com alguma surpresa, a empresa além das novidades avançadas nas versões anteriores ainda acrescentou mais funcionalidades.

Agora o utilizador Apple terá criptografia de ponta a ponta, Apple Music Sing, entre outras ferramentas que mostramos de seguida.

Conforme havíamos referido na semana passada, aquando do lançamento do iOS 16.2 RC, a Apple estaria já a preparar o lançamento público do novo iOS 16.2. Além deste, também está disponível o iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS Ventura 13.1.

O que há de novo no iOS 16.2?

Freeform

Freeform é uma nova aplicação para trabalhar criativamente com amigos ou colegas no Mac, iPad e iPhone

Um ecrã flexível permite-lhe adicionar ficheiros, imagens, stickies, e muito mais

Ferramentas de desenho permitem-lhe desenhar em qualquer parte do ecrã com o seu dedo

Apple Music Sing

Uma nova forma de cantar com milhões das suas canções favoritas no Apple Music

Vozes totalmente ajustáveis deixam-no em dueto com o artista original, cantar a solo, ou misturá-lo

Com as melhorias ao nível da letra, que acompanha a batida, é ainda mais fácil cantar ao ritmo da música

Proteção de dados avançada para iCloud

Nova opção expande o número total de categorias de dados iCloud protegidos utilizando encriptação de ponta a ponta para 23 - incluindo iCloud Backup, Notas e Fotos - protegendo a sua informação mesmo no caso de uma violação de dados na nuvem

Ecrã de bloqueio

Novas definições permitem ocultar o papel de parede ou as notificações quando a opção de ecrã sempre ligado está ativada no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro Max.

O widget Sono permite ver os dados de sono mais recentes.

O widget Medicação permite ver lembretes e aceder rapidamente ao horário.

Game Center

Suporte para SharePlay no Game Center para jogos multijogador, tornando possível jogar com as pessoas que participam numa chamada FaceTime.

O widget Atividade permite ver o que os seus amigos andam a jogar e a alcançar nos jogos, sem ter de sair do ecrã principal.

Apple TV

Live Activities para Apple TV app permite-lhe seguir as suas equipas favoritas com pontuações ao vivo diretamente no seu Ecrã de Bloqueio ou em Dynamic Island no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

Casa

Melhoria da fiabilidade e eficiência da comunicação entre os acessórios da casa inteligente e os dispositivos Apple.

Esta atualização inclui também as seguintes melhorias e correções de bugs:

A pesquisa melhorada em Mensagens permite-lhe encontrar fotos baseadas no seu conteúdo, como um cão, carro, pessoa, ou texto

Turn Off Hide IP Address Setting permite aos utilizadores do Reencaminhamento privado iCloud desativar temporariamente o serviço para um sítio específico no Safari

Artigos noticiosos na app Meteorologia mostram informações relevantes para o tempo nesse local

Os Cursores Participantes em Notas permitem-lhe ver indicadores ao vivo à medida que outros fazem atualizações numa nota partilhada

AirDrop agora regressa automaticamente aos Contactos apenas após 10 minutos para evitar pedidos indesejados de receção de conteúdos

Otimizações de deteção de colisões nos modelos iPhone 14 e iPhone 14 Pro

Corrige um problema que faz com que algumas notas não se sincronizem com iCloud após as atualizações sejam feitas

Algumas características podem não estar disponíveis para todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple. Para mais informações podem consultar a página da Apple com as informações.