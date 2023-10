A Apple lançou há 5 dias o iOS 17.1 que promete uma série de melhorias e correções. Contudo, esta nova versão melhorou a autonomia da bateria também na maioria dos iPhone mais antigos. Os dados mostram algumas curiosidades.

A mais recente atualização do iOS aumenta a duração da bateria de vários modelos de iPhone mais antigos, de acordo com testes efetuados numa série de dispositivos. E é um salto para quase todos os modelos testados em relação à primeira versão do iOS 17. No entanto, ainda há espaço para melhorias.

O iOS 17.1 geralmente consome menos bateria

Os testes mostram que a primeira versão do iOS 17 reduziu a duração da bateria de uma série de modelos mais antigos. E as três primeiras rondas de correções de erros não melhoraram de forma consistente - o iPhone 13 melhorou, mas o iPhone 12 piorou ligeiramente, por exemplo.

Mais uma vez, o iOS 17.1, a primeira grande atualização, trouxe boas e más notícias quando foi lançado na quarta-feira.

Testes de benchmark feitos pelo canal do YouTube iAppleBytes numa variedade de modelos mais antigos do iPhone descobriram que o iPhone 13, o iPhone 12 e o iPhone SE 2020 viram aumentos na vida útil da bateria com a instalação da nova versão. O iPhone 13 subiu 15% para a maior melhoria.

No entanto, os dados também mostram que o iOS 17.1 trouxe uma queda na vida útil da bateria do iPhone 11 e do iPhone XR. Aliás, caiu mesmo abaixo do valor anterior quando estavam a executar o iOS 17.

Embora tenha havido progresso, a maioria dos utilizadores do iPhone concordaria que não foi suficientemente longe. A duração da bateria do iPhone 13 e do iPhone 12 continua a ser inferior à do iOS 16.6.1, que muitos utilizadores do iPhone ainda utilizam.

Possivelmente, tal como aconteceu no iOS anterior, a Apple, paulatinamente, corrige os problemas, melhora o desempenho e equilibra o consumo de energia dos seus smartphones. Esta versão já está a ser trabalhada numa nova beta para o iOS 17.2.