Tem falhas constantes no Bluetooth do seu iPhone 15? Então não está sozinho

Apesar de terem sido já tratados na sua maioria, o iPhone 15 teve vários problemas reportados desde que foi lançado. A Apple focou-se nestas situações, ainda que tenha deixado algumas para trás. Uma destas está agora a ser reportada pelos utilizadores. São falhas constantes no Bluetooth e cada vez mais utilizadores do iPhone alertam para esta situação.

Problemas com o Bluetooth no iPhone 15

Ainda que não seja generalizado, alguns utilizadores do iPhone 15 e iPhone 15 Pro têm estado a reportar problemas constantes de ligação Bluetooth. Estas situações existem e persistem desde o lançamento destes novos dispositivos, segundo as reclamações da comunidade de suporte da Apple.

Em alguns casos, os utilizadores reportam ter problemas para manter o iPhone 15 ligado via Bluetooth a dispositivos mais antigos. Nesta categoria temos sistemas de entretenimento de carros ou auscultadores que dependem desse tipo de ligação. Embora a grande maioria das reclamações venha destes utilizadores, outros afirmam ter problemas em manter os seus AirPods conectados.

Ainda que não seja um problema alargado a muitos utilizadores, é um erro que está por resolver há algum tempo. Em outubro de 2023, um mês após o lançamento do novo iPhone, começaram a surgir os primeiros relatos destes problemas. Durante todo esse tempo, não foram resolvidos, apesar das múltiplas atualizações lançadas, já que persistem no iOS 17.3.1.

Apple demora demasiado a resolver situação

O curioso de todo estes problemas é que as reclamações só vêm de utilizadores com o iPhone 15, Plus, Pro ou Pro Max. Em alguns casos, a única solução tem sido conseguir a troca de equipamento para o problema desaparecer. Espera-se que o iOS 17.4, a próxima atualização a ser lançada, seja a solução que todos esperam para acabar com estes problemas.

Esta é de longe uma situação normal, ainda mais dado o histórico da Apple neste tipo de situações. Esperava-se que estivesse já tratado, dado que surgiu há alguns meses, assim que os novos iPhone 15 foram apresentados ao público e chegaram ao mercado.

Ainda assim, nem tudo são más notícias para a Apple e para estes equipamentos. Na passada semana a Apple relatou que a bateria do iPhone 15 afinal tem uma duração ainda maior do que o esperado, o que parece aumentar a vida útil deste componente essencial.