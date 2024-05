Apple lançou o iOS 17.5 com algumas novidades

Tal como prometido, a Apple lançou há minutos o iOS 17.5, assim com a nova versão para os restantes sistemas operativos. O que há de novo, apresentado por nós na semana passada aquando da RC, mostra alguns incrementos na segurança, mas também no entretenimento.

O que a Apple diz que há de novo no iOS 17.5?

Ecrã bloqueado Um novo papel de parede Esplendor Pride para o ecrã bloqueado em honra da cultura e da comunidade LGBTQ+.

Notificações de seguimento A deteção de seguimento entre plataformas envia notificações aos utilizadores se um dispositivo de seguimento Bluetooth de que não sejam proprietários for detetado em movimento com eles, independentemente do sistema operativo em que o dispositivo esteja emparelhado.



Algumas funcionalidades, como as novidades na app News+ podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple.

Apple News O modo offline no Apple News+ dá acesso ao feed Hoje e ao separador News+, mesmo quando não tem ligação à Internet Quartiles é um novo e original jogo de palavras diário que está agora disponível no Apple News+. O Painel de Avaliação em News+ Puzzles dá acesso a novos dados de jogadores para Palavras Cruzadas, Mini Palavras Cruzadas e Quartiles, incluindo estatísticas e sequências



Desempenho, estabilidade, segurança

As outras atualizações de software lançadas hoje fora da versão beta incluem o seguinte:

watchOS 10.5

HomePod 17.5

tvOS 17.5

macOS 14.5

macOS 13.6.7

Os utilizadores do HomePod podem esperar “melhorias de desempenho e estabilidade”, de acordo com as notas de lançamento. O macOS centra-se em atualizações de segurança.

A Apple também adicionou uma nova funcionalidade "Estado da reparação" à app Encontrar, como explicamos aqui.

Esta funcionalidade permite que os utilizadores confirmem com o seu Apple ID e palavra-passe que estão prestes a enviar o iPhone para reparação. Como resultado, os técnicos da Apple podem confirmar que a pessoa é proprietária do iPhone e, em seguida, proceder à reparação sem a necessidade de desativar a Proteção de dispositivos roubados e o Encontrar.

Correções de segurança do iOS 17.5

A Apple partilhou os detalhes das correções de vulnerabilidade do iOS 17.5 no seu site de atualizações de segurança.

Felizmente, nenhuma das 15 correções foi relatada como explorada anteriormente. Mas ainda é importante instalar a atualização e obter estes patches o mais rápido possível.

Algumas destas vulnerabilidades podem permitir que um atacante aceda aos dados do utilizador e execute código arbitrário com privilégios do kernel.

Eis algumas das aplicações/sistemas do iOS que foram objeto de correções:

Encontrar (Find My)

Kernel

Mapas

Notas

RemoteViewServices

Capturas de ecrã

Atalhos

Controlo por voz

WebKit

Também houve atualizações com correções para a App Store, Face ID, Transferências do Safari e muito mais.