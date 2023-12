A União Europeia tem conseguido que a Apple mudo muito dos seus equipamentos e software para os tornar mais acessíveis aos utilizadores. As suas regras são claras e só com o cumprimento destas o iPhone e outros dispositivos da Apple pode ser vendidos. A mais recente informação mostra que a Apple poderá abrir o NFC do iPhone na Europa para evitar problemas com a União Europeia.

Um dos grandes feitos deste ano foi o conseguir que a Apple mudasse a porta de carregamento do iPhone. Deixou a sua proposta para usar uma universal, a USB-C. Mesmo contra a vontade da Apple, este momento teve de acontecer para a marca poder vender na Europa sem qualquer limitação ou com o pagamento de multas avultadas.

A próxima mudança imposta parece estar já definida, se bem que aqui a Apple pareça ter uma palavra a dizer. A gigante de Cupertino poderá em breve abrir o acesso ao leitor NFC do iPhone, para que este possa ser usado por outros sistemas de pagamento, pelo menos no espaço gerido pela União Europeia.

Fontes próximas a este processo revelam que esta poderá ser a forma da Apple evitar problemas complicados na União Europeia. As análises às ofertas da Apple estará já a acontecer e a empresa com esta alteração mostrará abertura e boa vontade para criar um sistema um pouco mais aberto.

A Apple sempre fez questão de manter o acesso ao NFC do iPhone bloqueado e limitado apenas aos seus equipamentos. A empresa poderá agora reverter essa proteção e garantir assim que o NFC se torne ainda mais útil para os utilizadores do iPhone, com o acesso a outros sistemas de pagamentos.

Acredita-se que esta mudança e estes acordos poderiam ajudar a Apple a melhorar a sua imagem perante a União Europeia. No espaço europeu, a gigante de Cupertino já foi acusada de tentar usar táticas de abuso de posição, limitando o uso da tecnologia NFC do iPhone.

Ainda mais interessante será ver serviços como o Google Wallet ou o Samsung Wallet a serem preferidos face ao Apple Pay. Os utilizadores vão assim ter acesso a mais ofertas e a mais propostas, não tendo de ficar presos ao que a Apple oferecer, de forma quase obrigatória.