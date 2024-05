Apple lança beta 4 do iOS 17.5 e traz nova funcionalidade: Estado da reparação

A ideia é fechar cada vez mais as hipóteses de roubo do iPhone. Com o lançamento do iOS 17.5 beta 4, a Apple introduziu uma nova funcionalidade que mantém o sistema de localização Encontrar (Find My) ativo mesmo quando envia o iPhone para reparação. Isto evita certos roubos.

A Apple lançou ontem para programadores a beta 4 do iOS 17.5 (assim como do iPadOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14,5 e tvOS 17.5) com poucas novidades, face ao que trouxe já nas betas anteriores. Contudo, foi detetado um incremento ou indícios que a próxima versão final do iOS 17 vai trazer: Estado da reparação.

Atualmente, quando é necessário enviar um iPhone para reparação para a Apple ou para um centro de reparação autorizado, é necessário, em primeiro lugar, desativar a função Encontrar. Desta forma, a Apple sabe que o iPhone é seu e que não se trata de um dispositivo perdido ou roubado.

Contudo, com o iOS 17.5, os utilizadores já não terão de desativar o Encontrar (Find My) antes de enviarem um iPhone para reparação, graças ao novo modo "Estado de reparação".

Sabemos que as pessoas nem sempre enviam o seu iPhone para centros autorizados e o procedimento é o mesmo. As lojas que executam as reparações pedem ao utilizador para desligar o Encontrar. Isso traz alguns problemas!

iOS 17.5 adiciona um novo Estado da Reparação à aplicação Encontrar

Segundo o que foi partilhado, foram encontradas evidências desse novo modo "Repair State" nos códigos do iOS 17.5 beta 4, que foi lançado na passada terça-feira para os programadores. Este novo modo parece estar a funcionar parcialmente para os utilizadores da versão beta e altera os requisitos para enviar um iPhone para reparação.

Assim, se vai levar o seu dispositivo a um fornecedor de serviços de reparação, a Apple dá-lhe instruções para desativar o Encontrar (Find My) indo às Definições do iOS. No entanto, este processo tornou-se um pouco mais complicado desde a introdução da Proteção de dispositivo roubado no iOS 17.3. Isto porque a Proteção contra roubo de dispositivos adiciona um atraso na alteração de definições sensíveis, o que inclui o Encontrar.

Alguns clientes não tinham conhecimento deste facto, pelo que tinham de esperar uma hora na loja para poderem desativar o Encontrar. Mas isso está a mudar com o iOS 17.5.

O novo modo "Estado de reparação" adicionado à versão beta do iOS 17.5 permite que os utilizadores confirmem com o seu Apple ID e palavra-passe que estão prestes a enviar o iPhone para reparação.

Como resultado, os técnicos podem confirmar que a pessoa é proprietária do iPhone e, em seguida, prosseguir com a reparação sem a necessidade de desativar a Proteção de dispositivos roubados e a função Encontrar.

Atenção: não ative este modo para já!

Os utilizadores da versão beta podem agora ativar o modo Estado de reparação quando tentam remover o iPhone através da aplicação Encontrar. Segundo se lê numa mensagem:

Este iPhone está associado ao seu Apple ID e não pode ser removido enquanto estiver online, mas pode prepará-lo para reparação.

Depois disso, verá um emblema na aplicação Encontrar a indicar que o iPhone está "pronto para reparação" e que o dispositivo permanece "totalmente funcional".

Pelo menos por enquanto, não há uma maneira clara de remover o dispositivo do estado de reparação. Isto pode dever-se ao facto de a Apple ainda não ter adicionado a opção à versão beta ou ao facto de apenas os técnicos da Apple poderem confirmar que a reparação foi concluída com êxito e, em seguida, remover o dispositivo deste modo.

Para garantir, evite ativar o Estado de Reparação por enquanto.