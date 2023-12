A Microsoft parece estar no topo da utilização da IA e dá esse acesso os utilizadores. Após conquistar o browser, focou-se no Windows e até no Android. Agora, dias depois da última versão, o Copilot da Microsoft chega finalmente ao iOS para trazer a IA ao iPhone e aos seus utilizadores.

Copilot da Microsoft já chegou ao iOS

Desde que apresentou o seu modelo de IA, baseado no que a OpenAI oferece, que a Microsoft parece dedicada a democratizar o acesso a esta tecnologia. De forma constante procura trazer as mais recentes novidades da inteligência artificial, desde a criação de imagens até à criação de música.

Os últimos passos dados pela gigante do software parecem estar agora focados nos dispositivos móveis e no que estes podem retirar da IA. A prova disso foi a apresentação há dias da app Copilot para Android, que chegou silenciosamente e sem qualquer apresentação por parte da Microsoft.

Esse cenário repete-se agora, com a chegada há algumas horas de uma versão similar da app Copilot, mas esta vez para o sistema da Apple. A oferta dedicada ao iOS pode ser já encontrada na App Store e assim ser instalada pelos utilizadores para ter acesso à IA da Microsoft.

Esta app traz a IA para o iPhone

A nova versão criada pela Microsoft pode ser usada diretamente tanto no iPhone como no iPad e segue a mesma filosofia que a versão Android. Os utilizadores podem interagir com a app por texto ou por voz, devendo apenas descrever o que pretendem obter do Copilot.

Com a chegada do Copilot aos dispositivos móveis, tanto Android como iOS, a Microsoft resolveu abrir mais aos utilizadores. Assim, e ao contrário da versão gratuita do ChatGPT, que executa o GPT-3.5, esta nova app permite aceder ao GPT-4, o mais recente modelo de linguagem grande (LLM) da OpenAI, sem ter que pagar uma assinatura.

Estas novas apps surgem depois da Microsoft ter realizado uma mudança importante e de peso. Falamos da mudança da marca Bing Chat para Copilot, que assim é uma oferta transversal entre o browser, o Windows e as apps móveis, mantendo a experiência de utilização unificada e similar.