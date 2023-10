A ameaça nuclear prossegue com ICBM: Escalation

A Slitherine, uma das marcas de desenvolvimento de jogos de estratégia militar mais conhecida e bem sucedida para PC, acaba de anunciar, ICBM: Escalation. Trata-se do sucessor de um jogo de estratégia lançado originalmente em 2020, que colocava o Planeta na iminência de um conflito nuclear.

A Slitherine é uma distribuidora de videojogos que se tornou francamente bem sucedida no género de estratégia militar e que já conta com vários anos a entregar alguns dos jogos mais viciantes do género. Panzer Corps, Starship Troopers, Warhammer 40K, Battlestar Galactica, The Operational Art of War, são alguns dos exemplos.

Em 2020 foi lançado ICBM, um titulo que abordava a temática dos conflitos nucleares a nível global, cujo sucesso, fez com que surgisse o anuncio agora revelado: ICBM: Escalation.

ICBM: Escalation corresponde à evolução lógica do seu antecessor e como tal traz várias melhorias, novas mecânicas de jogo, melhorias gráficas, um foco mais acentuado em estratégias militares convencionais, árvores de research mais abrangentes, espionagem e diplomacia mais envolventes e uma melhor profundidade na estratégia geopolítica mundial.

Os jogadores tomam o controlo de uma fação (país) continental numa era de ameaça global. Dessa forma terão de começar a armazenar armamento nuclear, desenvolver tecnologias e comandar um exército capaz de lançar o Inferno Nuclear sobre os seus inimigos.

Frotas de submarinos nucleares, esquadrões de bombardeiros e misseis balísticos de longo alcance serão algumas das armas que terão ao seu dispor para desiquilibrar a balança nuclear para o seu lado.

Terão à sua disposição um vasto leque de estratégias e modos de operação, com o objetivo derradeiro de infligir o máximo dano nuclear nos seus inimigos, enquanto se mantém a população livre de perigo.

A vitória no jogo, segundo a Slitherine, tanto pode ser obtida de uma forma mais violenta com a total aniquilação dos adversários, como por meios menos sanguinários. Será aqui que entra a diplomacia em jogo, em ICBM: Escalation.

ICBM: Escalation será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento.