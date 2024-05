Rockstar Games confirma quando é que o GTA 6 será lançado

O GTA 6 é um dos jogos mais esperados dos últimos anos e há agora uma referência mais precisa sobre quando chegará ao mercado. Esta informação foi avançada pela Take-Two Interactive, a empresa-mãe da Rockstar Games, o estúdio por detrás do jogo.

GTA 6 está quase aí à porta

Na apresentação do seu relatório financeiro do ano fiscal de 2024, a T2 comunicou a janela temporal em que o GTA 6 fará a sua estreia. Até agora, apenas tinha indicado que o jogo chegaria algures em 2025. No entanto, a empresa decidiu agora oferecer um intervalo mais específico.

O próximo jogo da série Grand Theft Auto chegará no outono de 2025, confirmou a empresa dirigida por Strauss Zelnick. Assim, a data prevista para a chegada do GTA 6 às mãos dos jogadores situa-se entre 21 de setembro e 20 de dezembro do próximo ano.

Quando a Rockstar Games lançou o primeiro trailer de GTA 6 em dezembro de 2023, apenas se mencionava que o jogo chegaria em 2025. No entanto, os rumores mais fortes apontavam para a intenção dos criadores de o lançar durante a primavera do próximo ano.

Mas esse plano foi posto em causa pelos atrasos da equipa de desenvolvimento do GTA 6, uma situação tão delicada que se começou a especular que o lançamento poderia ser adiado para 2026. Chegou-se mesmo a mencionar que esta era a verdadeira causa para a Rockstar Games ter implementado um regresso completo ao escritório.

Atrasos não são opção para a Rockstar Games

É evidente que, com este anúncio, os criadores do jogo estão a tentar tranquilizar os fãs e os acionistas. E não é de admirar. Quando a possibilidade de um atraso na estreia do próximo Grand Theft Auto chegou em março, as ações da Take-Two Interactive caíram mais de 5% numa única manhã.

O primeiro trailer de GTA 6 confirmou que o jogo nos levará de volta a Vice City. O trailer causou sensação e bateu recordes no YouTube, onde se tornou o vídeo não musical mais visto nas primeiras 24 horas de disponibilidade. Também impulsionou a popularidade da canção Love is a Long Road de Tom Petty.

No seu regresso a Leonida, a sua versão fictícia da Florida, o videojogo da Rockstar Games terá dois protagonistas: Jason e Lucia. O trailer incluía várias referências à cultura americana e a acontecimentos reais na região de Miami.

Ainda temos um longo caminho a percorrer até podermos deitar as mãos ao GTA 6, mas pelo menos podemos marcar o outono de 2025 no nosso calendário. Veremos quando a T2 e a Rockstar Games revelarem uma data de lançamento específica para esta oferta há muito aguardada.

