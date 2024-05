Combustíveis: gasolina e gasóleo voltam a descer. Saiba quanto

Se precisa de abastecer o seu veículo, fique a saber que na próxima semana haverá novas descidas na gasolina e gasóleo. Saiba quanto vai baixar o preço por litro do gasóleo e gasolina.

Combustíveis: gasóleo desce 1,5 cêntimos e gasolina desce 1 cêntimos

Se estava à espera para saber como se iriam comportar os preços dos combustíveis para a próxima semana, fique já a saber que há boas notícias. Como temos vindo a acompanhar, o preço dos combustíveis tem tido oscilações desde que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Revela a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custava na passada quinta-feira (16 de maio) 1,754 euros. No que diz respeito ao gasóleo, o valor era de 1,564 euros. Comparando com os dados de 1 de dezembro, os preços atuais refletem um aumento de 7,9 cêntimos na gasolina e uma descida de 6,2 cêntimos no gasóleo.

Na próxima semana o gasóleo deve custar em média 1,549 €/l. No que diz respeito à gasolina simples 95, o valor deverá ser de 1,744 €/l.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.