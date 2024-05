Tesla não queria, mas há mais de 140 Cybertrucks “usadas” à venda

A Tesla bem tentou, mas os consumidores são "quem mais ordena". Apesar de não querer ver as suas Cybertrucks revendidas, há mais de 140 unidades disponíveis no mercado dos "usados".

A Cybertruck da Tesla está restrita às estradas dos Estados Unidos da América (EUA), não sendo apta para chegar, por exemplo, às da Europa. O entusiasmo é, contudo, real, por ser um veículo claramente disruptivo e, além disso, ter sido muito aguardado.

Depois de algumas voltas, a Tesla ameaçou todos os que tentassem vender as Cybertrucks no primeiro ano da sua compra, procurando impedir que ganhassem dinheiro com as primeiras unidades da pick-up.

Inclusivamente, a Tesla acrescentou uma cláusula de não revenda ao seu contrato de encomenda e chegou a colocar alguns proprietários na lista negra, desencorajando os potenciais interessados em negócios semelhantes.

Esta decisão não impediu, no entanto, que alguns proprietários obtivessem um lucro significativo, vendendo as Cybertrucks pelo dobro do preço, em alguns casos.

Até ontem, conforme detetado pelo Electrek, a plataforma CarGurus reunia 148 Cybertrucks da Tesla para venda nos EUA. Segundo mostrado e conforme é possível detetar no screenshot que tirámos, a maioria delas parece ter uma quilometragem muito baixa, indicando que deverão pertencer a proprietários que pouco usufruíram do veículo.

Ainda assim, há outras com quilometragens superiores, revelando que terão sido, de facto, usadas durante algum tempo por proprietários que querem, apenas, vendê-las.

Os preços são curiosos: no website, há várias opções acima dos 120.000 dólares, o que é consideravelmente superior ao preço praticado pela Tesla.