Todos os anos, é feito o balanço daquilo que os portugueses compraram e gastaram, na época de Natal. Este ano, contrariamente ao previsto, as famílias gastaram mais 10% em relação a dezembro de 2022.

De acordo com a SIC Notícias, em média, cada português gastou cerca de 35 euros em cada compra com cartões, entre 1 e 20 de dezembro. Apesar de este valor corresponder a menos cerca de um euro por compra, em relação ao ano passado, foram feitas mais compras.

Os dados da REDUNIQ Insights, recolhidos pela rede UNICRE, que detém cerca de 70% do mercado de cartões de pagamento, revelam que o número de pagamentos com cartões nas lojas cresceu 14% nesta época natalícia.

Portugueses gastaram mais do que no Natal do ano passado

Conforme revelado, os gastos foram feitos nos setores dos hiper e supermercados (31%), da moda (12%) e da restauração (10%).

Apesar da curta percentagem da restauração, as despesas em restaurantes foram as que mais cresceram, comparativamente ao ano passado.

Contrariamente ao que o Instituto Português de Administração de Marketing previa, por ter apurado que 60% dos portugueses tencionavam gastar menos, este ano, em compras de Natal, as famílias gastaram mais.

Bragança, Portalegre e Viana do Castelo, e o arquipélago dos Açores, foram as regiões onde se gastou mais dinheiro do que no ano passado.