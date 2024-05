Finalmente, decidido: Alcochete vai receber o novo aeroporto de Lisboa

Após um processo tumultuoso, que se arrasta há vários anos, o Governo português já decidiu: a localização do novo aeroporto será no Campo de Tiro de Alcochete.

Apesar de antes de ser eleito ter anunciado que iria criar um grupo de estudo para analisar qual a melhor opção para a localização do novo aeroporto, o agora primeiro-ministro, Luís Montenegro, acabou por seguir as recomendações da Comissão Técnica Independente (CTI).

Esta considerou Alcochete, a par de Vendas Novas, como a solução "mais favorável em termos globais", sendo que Vendas Novas apresenta, segundo a entidade, menos "vantagem em termos de proximidade à Área Metropolitana de Lisboa, bem como de tempo de implementação".

O Governo decidiu que o novo aeroporto de Lisboa vai ser no Campo de Tiro de Alcochete. Segundo avançado pelo Expresso, "o Montijo, a localização defendida pela ANA - Aeroportos de Portugal, mas considerada inviável pela Comissão liderada por Rosário Partidário, não vai sair do papel".

O Campo de Tiro de Alcochete localiza-se a 45 quilómetros de Lisboa, junto à reta do Infantado, entre Santo Estêvão, no concelho de Alcochete, e a Canha, na zona rural do concelho do Montijo.

O anúncio deverá ser feito às 20:00 desta terça-feira, pela voz do primeiro-ministro, Luís Montenegro, após o final do conselho de ministros, que terá começado pelas 15:30.

Uma vez que a previsão é que as obras do novo aeroporto demorem 10 anos, o Governo irá, também, combinar com a ANA obras de reforço da capacidade do aeroporto da Portela. Além disso, deverão ser anunciadas medidas relacionadas com o TGV, segundo avançado pela CNN Portugal.